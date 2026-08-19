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Más de 150 docentes participaron de una nueva jornada presencial del programa Modo Secundaria

En su segundo año de implementación, el programa impulsado por el Ministerio de Educación provincial y Fundación Banco Santa Fe profundiza el trabajo sobre las prácticas de enseñanza y promueve la articulación de las escuelas agrotécnicas con el sector productivo y agroindustrial.
EconomíaHace 14 horas Banco Santa Fe

Modo secundaria

Más de 150 docentes participaron de una nueva jornada de encuentros presenciales en el marco de Modo Secundaria – Fortalecimiento de Escuelas Agrotécnicas, programa llevado adelante por el Ministerio de Educación provincial y Fundación Banco Santa Fe. 

La actividad tuvo lugar en la Estación Belgrano de la capital provincial y se organizó en torno a tres áreas de formación: Matemática, Lengua y Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), con espacios destinados a profundizar contenidos, revisar las prácticas desarrolladas en las escuelas y trabajar sobre herramientas para continuar impulsando mejoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Desde su concepción, el programa Modo Secundaria está orientado a promover el trabajo en red entre las escuelas y fortalecer su articulación con el sector productivo y agroindustrial, acercando las propuestas educativas a las características, oportunidades y necesidades de cada territorio.

“Cada intercambio, cada aprendizaje y cada decisión que se lleva nuevamente a la institución suma a un propósito compartido: fortalecer la escuela para generar más y mejores aprendizajes, poniendo a los estudiantes en el centro de la escena”, destacaron desde Fundación Banco Santa Fe.

Modo Secundaria alcanza a 32 escuelas agrotécnicas de Santa Fe y más de 300 docentes y directores que ya son parte de la Transformación de la escuela Secundaria, una iniciativa que las Fundaciones Grupo Petersen impulsan en cuatro provincias (San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz), orientada a mejorar las prácticas de enseñanza, la gestión institucional y el liderazgo pedagógico en escuelas de nivel medio.

A través de este trabajo, se busca generar aprendizajes significativos, desarrollar capacidades en los estudiantes y acompañarlos en la construcción de proyectos de vida vinculados con el mundo del trabajo.

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