Más de 150 docentes participaron de una nueva jornada presencial del programa Modo Secundaria

Más de 150 docentes participaron de una nueva jornada de encuentros presenciales en el marco de Modo Secundaria – Fortalecimiento de Escuelas Agrotécnicas, programa llevado adelante por el Ministerio de Educación provincial y Fundación Banco Santa Fe.

La actividad tuvo lugar en la Estación Belgrano de la capital provincial y se organizó en torno a tres áreas de formación: Matemática, Lengua y Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), con espacios destinados a profundizar contenidos, revisar las prácticas desarrolladas en las escuelas y trabajar sobre herramientas para continuar impulsando mejoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Desde su concepción, el programa Modo Secundaria está orientado a promover el trabajo en red entre las escuelas y fortalecer su articulación con el sector productivo y agroindustrial, acercando las propuestas educativas a las características, oportunidades y necesidades de cada territorio.

“Cada intercambio, cada aprendizaje y cada decisión que se lleva nuevamente a la institución suma a un propósito compartido: fortalecer la escuela para generar más y mejores aprendizajes, poniendo a los estudiantes en el centro de la escena”, destacaron desde Fundación Banco Santa Fe.

Modo Secundaria alcanza a 32 escuelas agrotécnicas de Santa Fe y más de 300 docentes y directores que ya son parte de la Transformación de la escuela Secundaria, una iniciativa que las Fundaciones Grupo Petersen impulsan en cuatro provincias (San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz), orientada a mejorar las prácticas de enseñanza, la gestión institucional y el liderazgo pedagógico en escuelas de nivel medio.

A través de este trabajo, se busca generar aprendizajes significativos, desarrollar capacidades en los estudiantes y acompañarlos en la construcción de proyectos de vida vinculados con el mundo del trabajo.