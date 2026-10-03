Carlos Casto, presidente de Sancor Seguros: “Hemos honrado el legado recibido y al mismo tiempo hemos sabido transformarlo”

Sunchales fue escenario este viernes 2 de octubre de una celebración cargada de significado para una de las instituciones más importantes nacidas en la ciudad. SANCOR SEGUROS conmemora sus 80 años de trayectoria, en un encuentro que reúne a representantes de la comunidad, asociados, productores, colaboradores, aliados estratégicos y clientes.

En ese marco, el presidente de SANCOR SEGUROS, Carlos Casto, fue uno de los principales oradores de la jornada y puso el acento en el profundo significado que tiene celebrar este aniversario en el mismo lugar donde comenzó la historia de la entidad.

“Estar en Sunchales para conmemorar nuestros primeros 80 años tiene un significado muy profundo”, sostuvo Casto, quien vinculó el presente de la organización con sus raíces y con el desarrollo alcanzado a partir de aquel proyecto nacido en el interior de Santa Fe.

El presidente destacó especialmente el valor simbólico del edificio corporativo de la compañía (NEC), al que definió como una manifestación concreta de la solidez, el arraigo federal y la capacidad de evolución de SANCOR SEGUROS.

“Este edificio no es solo una obra de arquitectura moderna, es la manifestación concreta de nuestra solidez y arraigo federal, de nuestra capacidad de evolucionar sin perder la esencia de un proyecto nacido en el interior de Santa Fe que alcanzó presencia nacional y regional”, expresó.

Ocho décadas de una construcción colectiva

Durante su discurso, Casto remarcó que la trayectoria de SANCOR SEGUROS no puede explicarse únicamente desde el crecimiento empresarial, sino a partir del esfuerzo de distintas generaciones que fueron construyendo la institución. “Nuestra historia representa el esfuerzo colectivo de generaciones enteras”, afirmó.

En ese sentido, recordó el origen de la aseguradora y la decisión de aquellos pioneros que, en 1945, impulsaron la creación de una empresa bajo los principios del cooperativismo.

Casto recuperó incluso parte del texto fundacional de aquella época, cuando se dejó “definitivamente constituida la sociedad Sancor Cooperativa de Seguros Limitada”, como respuesta a la necesidad de los productores de contar con una entidad que les permitiera afrontar y protegerse frente a las contingencias.

Para el presidente de SANCOR SEGUROS, ese espíritu inicial continúa formando parte de la identidad de la organización. “Aquellos pioneros que se unieron aquí en 1945 entendieron que el desarrollo cobra verdadero sentido cuando es inclusivo y solidario”, señaló.

Crecer sin perder la esencia

Otro de los conceptos centrales del mensaje de Casto estuvo relacionado con la evolución que experimentó la organización durante estas ocho décadas. “SANCOR SEGUROS creció, se transformó y amplió sus horizontes sin perder el trato humano que lo caracteriza”, manifestó.

El presidente destacó además la importancia de la relación cotidiana con las comunidades y con los asegurados, al señalar que la confianza construida durante estos años constituye uno de los principales activos de la organización. “Estando siempre cerca de nuestros clientes, cuya confianza diaria es el verdadero capital y nuestro mayor patrimonio”, sostuvo.

En esa mirada hacia el pasado, pero también hacia el futuro, Casto afirmó que la institución logró mantener el legado recibido de sus fundadores, al mismo tiempo que fue capaz de adaptarlo a las nuevas realidades. “Podemos decir que hemos honrado el legado recibido y al mismo tiempo hemos sabido transformarlo”, expresó.

Reconocimiento a quienes hicieron posible la historia

En otro tramo de su intervención, Casto dedicó palabras de agradecimiento a quienes fueron protagonistas de estas ocho décadas.

En primer lugar, reconoció a los fundadores “que tuvieron la valentía de iniciar este camino” y extendió el agradecimiento a los colaboradores, productores, aliados estratégicos y clientes.

De manera especial, valoró la presencia de quienes forman parte actualmente de la comunidad de SANCOR SEGUROS y que permiten sostener aquella premisa inicial de acompañar y proteger a las personas y sus proyectos.

Una mirada hacia los próximos 80 años

Sobre el cierre de su discurso, el presidente de SANCOR SEGUROS vinculó el aniversario con una reafirmación de los principios que dieron origen a la entidad. “Cuando las personas se unen detrás de un propósito compartido, son capaces de generar un impacto que trasciende en el tiempo”, afirmó.

Para Casto, aquella convicción que impulsó a los pioneros en 1945 continúa siendo la fuerza que proyecta a la organización hacia el futuro. “Ese fue nuestro punto de partida y es también la fuerza que nos proyecta hacia todo lo que todavía podemos construir”, concluyó.

Con esas palabras, el presidente de SANCOR SEGUROS cerró su mensaje en una jornada que tiene como escenario a Sunchales, la ciudad donde hace 80 años comenzó una historia que trascendió las fronteras locales para convertirse en un grupo con presencia nacional y regional.

“Muy felices 80 años Sancor Seguros”, expresó en el cierre ante los presentes.