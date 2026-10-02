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SANCOR SEGUROS celebra esta noche sus 80 años con una gran fiesta en Sunchales

El evento se desarrollará desde las 19:30 en el predio del Edificio Corporativo de la compañía. Habrá grandes artistas, gastronomía y un operativo especial de acceso y estacionamiento. Todo lo que hay que saber antes de llegar.
EconomíaHace 1 díaJorge TribouleyJorge Tribouley
GSS - Aniversario 80

Llegó el día. Sunchales será esta noche escenario de una celebración muy especial: SANCOR SEGUROS festejará sus 80 años de historia con una gran fiesta en la ciudad donde nació la compañía.

La celebración tendrá lugar este viernes 2 de octubre en el predio del Edificio Corporativo de SANCOR SEGUROS, ubicado sobre la Ruta Nacional N.º 34, kilómetro 257, y contará con la participación de destacados artistas nacionales.

La apertura del predio a las 18:30, mientras que el inicio de los shows está previsto para las 19:30.

Entre los artistas que serán parte de la noche se encuentran Raúl Lavié, el Chaqueño Palavecino, Eugenia Quevedo y Jorge Rojas, en una cartelera especialmente preparada para celebrar las ocho décadas de la compañía.

Todo preparado para una noche emblemática

La celebración tendrá lugar al aire libre y contará además con una oferta gastronómica a cargo del Club Deportivo Libertad y el Club Atlético Unión.

Pero quienes concurran deberán tener en cuenta algunas cuestiones importantes relacionadas con el ingreso, el estacionamiento y los elementos que estarán permitidos dentro del predio.

🕡 Horarios

  • 18:30: apertura del predio.
  • 19:30: inicio del show.
  • Ingreso: por Ciudad Verde.

🎟️ Acceso con pulsera

El ingreso será exclusivamente con pulsera color magenta, que es personal e intransferible.

Por razones de organización, capacidad y seguridad, el acceso al evento está limitado a quienes cuentan con la correspondiente pulsera. La compañía había establecido previamente la entrega de hasta dos accesos por cliente

🚗 ¿Dónde estacionar?

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Uno de los datos importantes para quienes se movilicen en vehículo es que el acceso al evento será por Ciudad Verde, mientras que el estacionamiento general estará ubicado en los sectores señalizados en el plano difundido por la organización.

Desde allí se deberá seguir el recorrido peatonal indicado hasta el ingreso al predio del Edificio Corporativo de SANCOR SEGUROS.

Por lo tanto, se recomienda llegar con anticipación, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de personas que se espera para una celebración de estas características.

🚫 ¿Qué elementos no se pueden ingresar?

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La organización difundió además una serie de elementos que estarán prohibidos dentro del predio.

No se permitirá el ingreso de:

  • 🧨 Pirotecnia
  • 💊 Sustancias ilegales
  • 🔫 Armas
  • 🚁 Drones
  • 🪑 Sillas y sillones
  • 🔪 Objetos cortopunzantes
  • 🍔 Comida
  • 🧉 Mate

Estos puntos deberán ser tenidos especialmente en cuenta antes de dirigirse al predio, para evitar inconvenientes en los controles de acceso.

🎤 Una cartelera de primer nivel

La propuesta artística será uno de los grandes atractivos de la noche. Jorge Rojas, Raúl Lavié, el Chaqueño Palavecino y Eugenia Quevedo serán algunas de las figuras que subirán al escenario en una celebración que reúne diferentes generaciones y géneros de la música popular argentina.

La elección de los artistas no es casual: varios de ellos ya fueron protagonistas de la celebración de los 80 años que SANCOR SEGUROS realizó en junio en el Teatro Colón, donde la compañía conmemoró su aniversario con una gala especial.

🌎 80 años de historia que comenzaron en Sunchales

El aniversario tiene un significado especial para la ciudad. SANCOR SEGUROS nació en Sunchales en 1945, a partir de una iniciativa vinculada al movimiento cooperativo de productores agropecuarios y comerciantes de la región. Con el paso de las décadas, la organización extendió su presencia a todo el país y posteriormente a otros mercados de la región.

Por eso, después de las celebraciones realizadas en otros escenarios, la compañía eligió volver a sus raíces para compartir con su comunidad local una noche destinada a celebrar ocho décadas de trayectoria.

📍 Todo lo que hay que saber

📅 Viernes 2 de octubre
📍 Predio del Edificio Corporativo de SANCOR SEGUROS – RN 34 km 257
🕡 Apertura del predio: 18:30
🎤 Inicio de los shows: 19:30
🚶 Ingreso: por Ciudad Verde
🎟️ Acceso: exclusivamente con pulsera magenta, personal e intransferible
🚗 Estacionamiento general: sectores señalizados en Ciudad Verde
🍔 Gastronomía: food trucks de Club Atlético Unión y Club Deportivo Libertad
🚫 No se permite ingresar pirotecnia, armas, drones, sustancias ilegales, sillas o sillones, objetos cortopunzantes, comida ni mate.

Sunchales se prepara así para una noche que quedará marcada en la celebración de los 80 años de SANCOR SEGUROS: una fiesta con grandes artistas, gastronomía y, sobre todo, un fuerte componente simbólico al realizarse en la ciudad donde comenzó la historia de la compañía.

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