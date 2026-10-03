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José Sánchez es el nuevo presidente de Sancor Seguros

El sábado 3 de octubre se realizó la 80ª Asamblea General Ordinaria de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada. Durante el encuentro, que contó con la presencia de delegados representantes de los asociados de todo el país, se aprobaron los diferentes aspectos previstos en la convocatoria.
EconomíaHace 22 horas Grupo Sancor Seguros
PRESIDENTE JOSÉ SÁNCHEZ
José Sánchez reemplaza en la presidencia de Sancor Seguros a Carlos Casto.

Además, como ocurre luego del cierre de cada ejercicio económico, se procedió a la renovación del Consejo de Administración para el período 2026/2027, que para el cargo de presidente ha sido electo José Sánchez.

Cabe destacar que en los días previos se realizaron las Asambleas y renovación de autoridades del resto de las empresas que integran el grupo asegurador, resultando presidentes electos:

NUEVO CONSEJO ADMINISTRACIÓN GSS
Nuevo Consejo de Administración del Grupo Sancor Seguros

Presidente de Prevención ART S.A.: Eduardo Reixach.

Presidente de Prevención Salud S.A.: Carlos Casto.

Presidente de Fundación Grupo Sancor Seguros: Willy Borgnino.

 

A continuación, se detallan las nuevas autoridades para el ejercicio 2026/2027 de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. - PERÍODO 2026/27

Presidente                                       José Sánchez                   Zona Sede Rosario

Vicepresidente                               Willy Borgnino                              Zona Sede Santa Fe

Secretario                                       M. Victoria Szychowski     Zona Casa Central

Prosecretario                                  Leandro Saez                  Zona Sucursal Capital Federal

Tesorero                                          Carlos Casto                    Zona Sede Córdoba

Protesorero                                     Eduardo Reixach           Zona Casa Central

Vocales Titulares                          Gabriel Savini                 Zona Sede Río Negro

Gerardo Gasser                             Zona Casa Central

Alfredo Panella               Zona Sede Mendoza

Andres Cardemil            Zona Sucursal Capital Federal

 

Vocales Suplentes                         Oscar Colombero            Zona Casa Central

                                                           María B. Azar                 Zona Casa Central

Julia Foglia                      Zona Casa Central

Federico Ariel                  Zona Sucursal Capital Federal

Mariano Gaudio             Zona Sucursal Capital Federal

                                                           Lucciano Gangitano      Zona Sede Santa Fe

                                                           Miguel Zazú                     Zona Sede Córdoba

                                                           Francisco Cruz                Zona Sede Mendoza

                                                           Guillermo Arcos              Zona Sede Río Negro

Gustavo Badosa                             Zona Sede Rosario

Sindicatura

Síndico Titular                              Juan Beltrame                Zona Sede Río Negro

Síndico Suplente                           Roberto Solans                Zona Sede Rosario

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