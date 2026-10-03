José Sánchez es el nuevo presidente de Sancor Seguros

José Sánchez reemplaza en la presidencia de Sancor Seguros a Carlos Casto.

Además, como ocurre luego del cierre de cada ejercicio económico, se procedió a la renovación del Consejo de Administración para el período 2026/2027, que para el cargo de presidente ha sido electo José Sánchez.

Cabe destacar que en los días previos se realizaron las Asambleas y renovación de autoridades del resto de las empresas que integran el grupo asegurador, resultando presidentes electos:

Nuevo Consejo de Administración del Grupo Sancor Seguros

Presidente de Prevención ART S.A.: Eduardo Reixach.

Presidente de Prevención Salud S.A.: Carlos Casto.

Presidente de Fundación Grupo Sancor Seguros: Willy Borgnino.

A continuación, se detallan las nuevas autoridades para el ejercicio 2026/2027 de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. - PERÍODO 2026/27

Presidente José Sánchez Zona Sede Rosario

Vicepresidente Willy Borgnino Zona Sede Santa Fe

Secretario M. Victoria Szychowski Zona Casa Central

Prosecretario Leandro Saez Zona Sucursal Capital Federal

Tesorero Carlos Casto Zona Sede Córdoba

Protesorero Eduardo Reixach Zona Casa Central

Vocales Titulares Gabriel Savini Zona Sede Río Negro

Gerardo Gasser Zona Casa Central

Alfredo Panella Zona Sede Mendoza

Andres Cardemil Zona Sucursal Capital Federal

Vocales Suplentes Oscar Colombero Zona Casa Central

María B. Azar Zona Casa Central

Julia Foglia Zona Casa Central

Federico Ariel Zona Sucursal Capital Federal

Mariano Gaudio Zona Sucursal Capital Federal

Lucciano Gangitano Zona Sede Santa Fe

Miguel Zazú Zona Sede Córdoba

Francisco Cruz Zona Sede Mendoza

Guillermo Arcos Zona Sede Río Negro

Gustavo Badosa Zona Sede Rosario

Sindicatura

Síndico Titular Juan Beltrame Zona Sede Río Negro

Síndico Suplente Roberto Solans Zona Sede Rosario