José Sánchez es el nuevo presidente de Sancor Seguros
Además, como ocurre luego del cierre de cada ejercicio económico, se procedió a la renovación del Consejo de Administración para el período 2026/2027, que para el cargo de presidente ha sido electo José Sánchez.
Cabe destacar que en los días previos se realizaron las Asambleas y renovación de autoridades del resto de las empresas que integran el grupo asegurador, resultando presidentes electos:
Presidente de Prevención ART S.A.: Eduardo Reixach.
Presidente de Prevención Salud S.A.: Carlos Casto.
Presidente de Fundación Grupo Sancor Seguros: Willy Borgnino.
A continuación, se detallan las nuevas autoridades para el ejercicio 2026/2027 de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada:
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. -
Presidente José Sánchez Zona Sede Rosario
Vicepresidente Willy Borgnino Zona Sede Santa Fe
Secretario M. Victoria Szychowski Zona Casa Central
Prosecretario Leandro Saez Zona Sucursal Capital Federal
Tesorero Carlos Casto Zona Sede Córdoba
Protesorero Eduardo Reixach Zona Casa Central
Vocales Titulares Gabriel Savini Zona Sede Río Negro
Gerardo Gasser Zona Casa Central
Alfredo Panella Zona Sede Mendoza
Andres Cardemil Zona Sucursal Capital Federal
Vocales Suplentes Oscar Colombero Zona Casa Central
María B. Azar Zona Casa Central
Julia Foglia Zona Casa Central
Federico Ariel Zona Sucursal Capital Federal
Mariano Gaudio Zona Sucursal Capital Federal
Lucciano Gangitano Zona Sede Santa Fe
Miguel Zazú Zona Sede Córdoba
Francisco Cruz Zona Sede Mendoza
Guillermo Arcos Zona Sede Río Negro
Gustavo Badosa Zona Sede Rosario
Sindicatura
Síndico Titular Juan Beltrame Zona Sede Río Negro
Síndico Suplente Roberto Solans Zona Sede Rosario