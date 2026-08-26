Cuándo llegaría la "tormenta de Santa Rosa" a la región

Falleció el lunes 24 de agosto en la localidad de Rafaela, a la edad de 47 años. Sus restos son velados en sala velatoria de Ataliva, entre las 11:30 y las 9:30 del martes 25, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la Parroquia de Ataliva. Casa de Duelo: Primera Junta 134, Ataliva. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.