La última semana de agosto arrancó con un escenario meteorológico dividido en la Argentina: mientras el norte nacional padece marcas térmicas veraniegas superiores a los 34 °C, en el centro del país la masa de aire fresco resiste e irá abriendo paso a la inestabilidad. En la región centro de la provincia de Santa Fe, este choque térmico comenzará a sentirse con fuerza en las primeras horas del jueves, cuando el ingreso de la esperada "tormenta de Santa Rosa" traiga las primeras precipitaciones de la jornada.
Cuándo llegaría la "tormenta de Santa Rosa" a la región
Un choque de masas de aire sobre el centro del país
Durante el inicio de la semana, la Argentina presenta un escenario meteorológico de marcado contraste. Mientras que en el norte del país predomina una circulación de aire cálido con máximas que se acercan a los 34 °C en provincias como Formosa y hasta 30 °C en el norte santafesino, la zona central mantiene registros más moderados.
Este choque entre el aire cálido proveniente del norte y las masas más frescas del sur eleva las marcas térmicas hasta valores cercanos a los 24°C en las tardes previas al desmejoramiento, creando la inestabilidad idónea para la formación de precipitaciones.
El momento exacto del desmejoramiento en la región
De acuerdo con los modelos de previsión del tiempo, las lluvias asociadas al evento de Santa Rosa comenzarán a registrarse sobre la ciudad de Sunchales y sus alrededores durante la madrugada de este jueves.
Si bien los núcleos de lluvia más intensos y los acumulados de mayor importancia se concentrarán sobre la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos, el Río de la Plata y Uruguay, en la región se prevé una probabilidad moderada de precipitaciones con acumulados que acompañarán el cambio de masa de aire.
Mito y ciencia: qué es la tormenta de Santa Rosa
El fenómeno popularmente conocido como "tormenta de Santa Rosa" se vincula a la tradición católica que conmemora a Isabel Flores de Oliva (Santa Rosa de Lima) cada 30 de agosto. Según la leyenda popular de 1615, las rogativas de la religiosa provocaron una repentina tempestad en las costas del Océano Pacífico que ahuyentó el ataque de piratas holandeses sobre la ciudad de Lima.
Desde el punto de vista meteorológico, los especialistas explican que el evento no responde a un milagro ni a un patrón rígido en el calendario, sino a la dinámica climática del final del invierno austral. En esta época del año, el avance de las primeras masas de aire cálido y húmedo procedente del trópico choca de manera directa con los frentes fríos que aún circulan desde la Antártida. Esta interacción incrementa la energía en la atmósfera y desencadena las primeras tormentas de intensidad de la temporada primaveral en la cuenca del Río de la Plata y la región pampeana.