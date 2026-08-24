El tiempo en Sunchales: Una semana con temperaturas en ascenso

Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En este lunes, se observa el predominio del sistema de alta presión, el cual si bien se mantiene con aportes de aire relativamente cálidos tanto en altura como en superficie, debería ir perdiendo eficiencia con el correr de los días. Esta situación, sumada al avance de un nuevo sistema frío desde el oeste, avanzando por el océano Pacífico generan que las condiciones tiendan a inestabilizarse con temperaturas en gradual ascenso y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia últimas horas del miércoles y la jornada del jueves, para mejorar luego con descenso gradual de los registros térmicos hacia finales de la semana.

Martes con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable a lo largo de la jornada y con condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 10º y máxima 19º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al noreste por momentos.