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El tiempo en Sunchales: Una semana con temperaturas en ascenso

Tras un inicio de semana con bajas temperaturas, el pronóstico anticipa un ascenso térmico y posibles condiciones inestables entre el miércoles y el jueves.
GeneralEl lunesJorge TribouleyJorge Tribouley

Actividad con frio

Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En este lunes, se observa el predominio del sistema de alta presión, el cual si bien se mantiene con aportes de aire relativamente cálidos tanto en altura como en superficie, debería ir perdiendo eficiencia con el correr de los días. Esta situación, sumada al avance de un nuevo sistema frío desde el oeste, avanzando por el océano Pacífico generan que las condiciones tiendan a inestabilizarse con temperaturas en gradual ascenso y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia últimas horas del miércoles y la jornada del jueves, para mejorar luego con descenso gradual de los registros térmicos hacia finales de la semana.

Clima 24-8-26

Martes con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable a lo largo de la jornada y con condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 10º y máxima 19º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al noreste por momentos.

En tanto se espera un miércoles con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales con condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 9º y máxima 23º. Vientos moderados predominando del sector noreste, rotando al este hacia la tarde/noche o la noche.

Por último para el jueves se espera una jornada con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacía últimas horas del día con condiciones inestables con tendencia lenta y gradual a mejorar y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante gran parte de la jornada, sobre todo en las primeras horas de la misma. Temperaturas en descenso gradual a lo largo de la jornada: mínima 15º y máxima 22º. Vientos leves del sector este, cambiando de leves a moderados o regulares por momentos del sector sur/sureste.

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