Comenzó el Travel Sale 2026: Descuentos, recomendaciones y cómo conseguir buenas ofertas

Ya está en marcha el Travel Sale 2026. Desde el primer minuto de este lunes 24 de agosto, y hasta el útimo minuto del domingo 30 de agosto, habrá ofertas para quienes decidan salir de viaje . La campaña ofrecerá durante siete días promociones para la compra de servicios turísticos dentro de la Argentina y hacia destinos internacionales.

Aunque la campaña tendrá una duración formal de una semana, algunas empresas suelen extender sus promociones durante días adicionales o iniciarlo con anterioridad.

La iniciativa busca impulsar la compra anticipada de viajes y permitirá acceder a descuentos de hasta el 50%, alternativas de financiación y otros beneficios en productos como pasajes aéreos, hoteles, paquetes turísticos y asistencia al viajero.

La campaña reunirá propuestas para distintos presupuestos y destinos. Los viajeros podrán comparar vuelos, alojamientos y paquetes turísticos antes de elegir la opción más conveniente.

Las promociones específicas de cada agencia se conocerán a partir del inicio del evento y estarán disponibles a través de las empresas adheridas y sus canales oficiales de venta.

Este año se celebra la 12ª edición del evento comercial y cuenta con la organización de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), con el respaldo de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, donde participarán más de 100 agencias de viajes de todo el país.

La edición 2025 fue un verdadero éxito, ya que registró más de 13 millones de impresiones y permitió que las agencias participantes crearan más de 5.100 productos.

El sitio oficial del Travel Sale permitirá consultar las empresas asociadas y acceder a información sobre las tarifas promocionales, condiciones de contratación y disponibilidad de cada oferta

Además, los interesados pueden suscribirse al portal oficial para recibir alertas por correo electrónico antes y durante la campaña. Para registrarse, la plataforma solicita: nombre y apellido; dirección de correo electrónico; teléfono de contacto y el país de residencia.

Cómo conseguir las mejores ofertas del Travel Sale

Para aprovechar mejor las promociones, conviene comparar los precios antes de que comience el evento. Esta estrategia permite comprobar si el descuento anunciado representa un ahorro real respecto del valor habitual.

También resulta útil definir con anticipación el destino, el presupuesto y las fechas posibles del viaje. Una mayor flexibilidad puede ampliar las alternativas disponibles y facilitar el acceso a mejores precios.

Otro punto clave consiste en revisar los límites de las tarjetas y las condiciones de financiación de cada banco. Algunas promociones pueden tener cupos limitados o exigir determinados medios de pago.

Además, conviene seguir las actualizaciones del sitio oficial del Travel Sale y de las agencias participantes. Algunas ofertas pueden durar pocas horas o contar con una cantidad limitada de cupos.

Cómo evitar estafas durante el Travel Sale

Las promociones de viajes también requieren atención para evitar estafas o contrataciones que no coincidan con lo que busca el comprador.

Antes de concretar una operación, se recomienda verificar que la agencia figure en el Registro Nacional de Agencias de Viajes, disponible en el sitio oficial del Ministerio de Turismo.

También es conveniente revisar la reputación de la empresa mediante reseñas en Google, redes sociales y foros especializados.

Los compradores deben evitar enlaces que reciban por WhatsApp o redes sociales si no cuentan con un respaldo verificable. Para realizar la operación, resulta más seguro ingresar directamente a las páginas oficiales de las agencias registradas o a plataformas confiables.

Antes de pagar, es importante leer los términos y condiciones del paquete para conocer con precisión qué incluye la promoción y qué servicios quedan afuera.

Entre otros aspectos, conviene revisar el equipaje incluido, los traslados, las excursiones, los impuestos y tasas, las políticas de cancelación, las condiciones para modificar vuelos u hoteles, las fechas y disponibilidad.

También se recomienda conservar los comprobantes de pago, facturas electrónicas, reservas y vouchers oficiales.

Para reducir riesgos, conviene utilizar medios de pago seguros y priorizar operaciones con tarjeta de crédito o débito en plataformas que ofrezcan protección al comprador.