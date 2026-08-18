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Cuántos fines de semana largos quedan en 2026: Las fechas exactas para planear una escapada

Tras dejar atrás el receso del 17 de agosto, el calendario oficial de feriados nacionales de 2026 reserva todavía cuatro fines de semana largos para organizar viajes y mini vacaciones.
GeneralHace 9 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
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El paso a la inmortalidad del General José de San Martín despidió el último fin de semana largo de invierno, pero la agenda turística nacional guarda varias sorpresas para el tramo final del año. Los argentinos que buscan tomarse una pausa de la rutina diaria aún disponen de cuatro oportunidades clave para hacer las valijas antes del inicio de 2027.

Cuándo son los próximos fines de semana largos de 2026 en Argentina

El calendario nacional fija cuatro descansos extendidos repartidos estratégicamente entre la primavera y el comienzo del verano:

  • Octubre (del sábado 10 al lunes 12): El feriado trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural garantiza tres días de descanso consecutivos.
  • Noviembre (del sábado 21 al lunes 23): La conmemoración del Día de la Soberanía Nacional conforma un nuevo fin de semana de tres jornadas.
  • Diciembre (del sábado 5 al martes 8): La combinación del día no laborable con fines turísticos del lunes 7 con el feriado patrio del martes 8 (Inmaculada Concepción de María) arma un súper puente extralargo de cuatro días.
  • Diciembre festivo (del viernes 25 al domingo 27): La celebración de la Navidad cae día viernes y regala el último descanso extendido del año.
Tras el feriado sanmartiniano de agosto, la agenda oficial reserva descansos clave en octubre, noviembre y las festividades de fin de año.

Tras el feriado sanmartiniano de agosto, la agenda oficial reserva descansos clave en octubre, noviembre y las festividades de fin de año.

El mega finde XL de diciembre: cuatro días seguidos para anticipar el verano

El receso de cuatro días entre el 5 y el 8 de diciembre representa la cita más codiciada por el sector turístico. Esta ventana de descanso extendido marca tradicionalmente el inicio de la temporada veraniega y moviliza a miles de familias hacia las playas, sierras y montañas del país.

Calendario de días no laborables y feriados nacionales que restan en el año

Además de las combinaciones de fines de semana, la agenda oficial ratifica las siguientes fechas festivas libres en lo que queda del ciclo 2026:

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
  • Lunes 7 de diciembre: Feriado con fines turísticos.
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.
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