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El clima en la región: Cuándo llegarán las lluvias y qué días serán más inestables

El tiempo comenzará a desmejorar entre el domingo y el martes. Se esperan lluvias y tormentas, algunas potencialmente fuertes.
GeneralHace 6 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
tormenta

El tiempo cambiará durante las próximas horas en Sunchales. Luego de una jornada con poca nubosidad, se espera un aumento progresivo de la cobertura nubosa y el ingreso de condiciones inestables desde este sábado por la tarde. Si bien las primeras lluvias y tormentas serían aisladas, el mayor riesgo se concentrará entre el domingo y el martes, cuando podrían registrarse tormentas fuertes, ráfagas, abundantes chaparrones, actividad eléctrica intensa y ocasional caída de granizo.

Ya en el domingo y hasta el mediodía del martes las chances serán mucho mayores. En ese período serán muy probables lluvias y tormentas que puntualmente podrán ser fuertes o severas (es decir, tener fuertes ráfagas de viento, abundantes chaparrones, intensa actividad eléctrica y caída de granizo). 

Luego las condiciones mejorarían con un descenso de las temperaturas, aunque con otro posible período de inestabilidad a final de la próxima semana.

El pronóstico del tiempo extendido para Sunchales y la región

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  • Este sábado tendremos nubosidad en aumento y condiciones inestables desde la tarde con posibles lluvias y tormentas aisladas. Temperatura mínima de 13°, máxima de 28° y viento leve a moderado del este.
  • El domingo estará parcial a totalmente nublado y tendremos condiciones muy inestables con probables lluvias y tormentas. Temperatura mínima de 16°, máxima de 29° y viento leve a moderado del este.
  • El lunes las condiciones serán muy inestables con lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Temperatura mínima de 16°, máxima de 25° y viento leve a moderado del sudeste.
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