El clima en la región: Cuándo llegarán las lluvias y qué días serán más inestables

El vocero de la concesionaria, Mariano Bradanini, explicó que si el tramo se encuentra bajo ejecución y garantía del contratista que la está realizando, la nueva concesionaria no puede intervenir sobre ella sin autorización. También dio precisiones del inicio de las obras sobre los 536 kilómetros comprendidos entre Angélica y La Banda. Confirmó que comenzarán los trabajos preliminares para la futura autovía Rafaela - Ataliva y adelantó cambios en el sistema de peajes.