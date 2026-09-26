El clima en la región: Cuándo llegarán las lluvias y qué días serán más inestables
El tiempo cambiará durante las próximas horas en Sunchales. Luego de una jornada con poca nubosidad, se espera un aumento progresivo de la cobertura nubosa y el ingreso de condiciones inestables desde este sábado por la tarde. Si bien las primeras lluvias y tormentas serían aisladas, el mayor riesgo se concentrará entre el domingo y el martes, cuando podrían registrarse tormentas fuertes, ráfagas, abundantes chaparrones, actividad eléctrica intensa y ocasional caída de granizo.
Ya en el domingo y hasta el mediodía del martes las chances serán mucho mayores. En ese período serán muy probables lluvias y tormentas que puntualmente podrán ser fuertes o severas (es decir, tener fuertes ráfagas de viento, abundantes chaparrones, intensa actividad eléctrica y caída de granizo).
Luego las condiciones mejorarían con un descenso de las temperaturas, aunque con otro posible período de inestabilidad a final de la próxima semana.
El pronóstico del tiempo extendido para Sunchales y la región
- Este sábado tendremos nubosidad en aumento y condiciones inestables desde la tarde con posibles lluvias y tormentas aisladas. Temperatura mínima de 13°, máxima de 28° y viento leve a moderado del este.
- El domingo estará parcial a totalmente nublado y tendremos condiciones muy inestables con probables lluvias y tormentas. Temperatura mínima de 16°, máxima de 29° y viento leve a moderado del este.
- El lunes las condiciones serán muy inestables con lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Temperatura mínima de 16°, máxima de 25° y viento leve a moderado del sudeste.