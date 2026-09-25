Dos jóvenes fueron detenidos en Sunchales tras ser identificados en el marco de dos hechos delictivos

Personal policial de Sunchales informó la detención de dos jóvenes que fueron identificados como presuntos autores de dos hechos delictivos denunciados durante septiembre en distintos puntos de la ciudad.

El procedimiento se produjo cuando efectivos del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de Sunchales trasladaron a dos hombres, de 23 y 25 años, por una infracción al artículo 10 bis. Al momento de identificarlos, el personal actuante advirtió que ambos coincidían con personas vinculadas a dos investigaciones por robo y hurto.

Según consta en el informe policial, los hechos habían sido denunciados los días 9 y 21 de septiembre de 2026.

Los procedimientos relacionados con las investigaciones se habían registrado en inmediaciones de la estación de servicio YPF ubicada en Ruta Nacional N.º 34 y avenida Hipólito Yrigoyen, en barrio Villa del Parque, y en la Plaza Central de Sunchales.

Los involucrados fueron identificados como Sebastián Andrés C., de 23 años, y Facundo Gabriel P., de 25 años, ambos con domicilio en calle Suipacha al 800 de Sunchales.

El fiscal interviniente, luego de tomar conocimiento de la situación, dispuso la detención comunicada de ambos. Posteriormente, los dos hombres fueron trasladados a la Alcaidía, quedando a disposición de la Justicia.