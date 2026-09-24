Zenón Pereyra fue reconocida por el Congreso Nacional

El diputado nacional Pablo Farías resaltó el trabajo que viene realizando la localidad: “Zenón Pereyra siempre va por más”.

La localidad de Zenón Pereyra fue reconocida este martes en el Congreso Nacional por su labor y crecimiento en materia de turismo y desarrollo. La distinción fue recibida en Buenos Aires por la presidenta comunal, Verónica Gallo, junto a integrantes de su equipo.

El diputado nacional Pablo Farías resaltó el trabajo que viene realizando la localidad: “Zenón Pereyra siempre va por más”, y recordó que fue seleccionada para representar a la Argentina en Best Tourism Villages de ONU Turismo, “una de las distinciones internacionales más importantes para los pueblos que hacen del turismo una herramienta de desarrollo. Que una localidad santafesina llegue a esta instancia, mostrando al mundo su identidad, su historia y el trabajo de toda una comunidad, es un enorme orgullo. Zenón Pereyra demuestra que desde nuestros pueblos también se puede pensar en grande, generar oportunidades y construir desarrollo sin perder aquello que nos hace únicos”.

A su vez, Zenón Pereyra recibió el “Diploma de Honor al Mérito Turístico” por parte del Senado de la Nación. El reconocimiento fue impulsado por la senadora Carolina Losada y destaca a la localidad por “su labor y crecimiento como destino turístico”.

“Que Zenón Pereyra reciba estos reconocimientos es histórico, es una enorme alegría y un orgullo para toda nuestra comunidad. Es una forma de poner en valor nuestra historia, nuestra identidad y todo lo que nuestro pueblo tiene para mostrar”, destacó la jefa comunal.

“Esto no es fruto de una sola persona. Detrás hay mucho trabajo, compromiso y, sobre todo, una comunidad que se animó a creer que podía crecer y proyectarse. Por eso, este reconocimiento es también para cada vecino y vecina que sueña, trabaja y apuesta todos los días por Zenón Pereyra”, agregó.

Por último destacó que el impulso y la promoción de Zenón tiene mucho que ver con las políticas públicas y el apoyo del gobierno provincial, la Secretaría de Turismo de la provincia y la Legislatura provincial.

Zenón Pereyra recibió el “Diploma de Honor al Mérito Turístico” por parte del Senado de la Nación.

Agenda de trabajo en Buenos Aires

La jornada en la capital también incluyó reuniones de trabajo y fortalecimiento de vínculos con distintos sectores relacionados al turismo, la historia y el desarrollo de Zenon Pereyra como destino turístico.

La acompañaron el Director de Turismo de la Provincia de Santa Fe, Franco Arone; el Vicepresidente Comunal, Juan Manuel Córdoba; el Secretario de Gobierno, Turismo y Educación, Nicolás Ariel Salcedo; Adriana Gieco, precursora en la investigación y puesta en valor de la historia de Zenón Pereyra; Laura Domé, miembro de la Comisión Comunal.