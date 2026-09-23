Intentó ingresar a la vivienda de su expareja y terminó detenido en Sunchales

Un joven de 19 años fue detenido en Sunchales luego de que fuera señalado por su expareja como el presunto autor de un hecho de robo en grado de tentativa, ocurrido en una vivienda ubicada en calle Rotania al 1400.

De acuerdo con la información policial, el episodio se registró durante la jornada del martes 22 de septiembre, cuando una joven de 20 años manifestó que su expareja, habría ingresado a su domicilio tras romper la puerta de acceso.

Según el relato aportado por la denunciante, el joven habría sustraído del interior de la vivienda un par de ojotas y una bicicleta playera, pertenecientes a la víctima, para luego retirarse del lugar en dirección oeste por calle Rotania.

La situación fue advertida por la propia damnificada, quien logró detener al joven en la vía pública y dio aviso a personal policial. A partir de esa intervención, efectivos del Comando Radioeléctrico procedieron a interceptarlo aproximadamente cuatro cuadras del lugar donde habría ocurrido el hecho.

El joven fue trasladado a sede policial en calidad de demorado, donde posteriormente se entrevistó a la víctima, quien ratificó lo sucedido. A partir de sus manifestaciones, se procedió a la aprehensión formal del sospechoso.

En el marco de la intervención policial, la denunciante manifestó además que había logrado recuperar por sus propios medios los elementos que habían sido sustraídos.

Tras tomar conocimiento del episodio, la fiscal en turno dispuso la detención del joven y su posterior traslado a la Alcaidía de la ciudad de Rafaela, quedando a disposición de la Justicia en el marco de la investigación por el hecho caratulado como robo en grado de tentativa.