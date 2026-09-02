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Circulaban entre Sunchales y Ataliva, erraron una curva y terminaron al borde de un campo

Una camioneta con tres ocupantes despistó este martes por la noche en un codo de la Ruta Provincial 62S. Dos mujeres fueron trasladadas al centro de salud sunchalense, una de ellas con lesiones leves.
PolicialesHace 10 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
Choque Ecosport 1-9-26
Foto: Gentileza Móvil Quique

Un siniestro vial ocurrió este martes alrededor de las 21:00 en la Ruta Provincial 62S, en el tramo de camino rural que conecta las localidades de Sunchales y Ataliva. Una camioneta Ford EcoSport blanca sufrió un despiste al transitar por el sector.

El vehículo era ocupado por tres personas —un hombre y dos mujeres—. De acuerdo con las primeras informaciones, el rodado pasó de largo en uno de los codos del camino y finalizó su trayectoria fuera de la traza, a pocos metros de un campo. Producto de la maniobra, el automóvil presentó daños materiales.

El conductor del vehículo resultó ileso. Por su parte, las dos mujeres fueron trasladadas en un automóvil particular hacia Sunchales para su evaluación médica, constatándose que una de ellas sufrió lesiones leves, mientras que la restante no presentó heridas. En el lugar intervino personal de la Comisaría de Sunchales para realizar las actuaciones correspondientes.

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