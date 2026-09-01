Axus Analytics, el emprendimiento tecnológico que crece en Sunchales y busca ampliar sus servicios a toda Argentina

"El próximo desafío para Axus Analytics es continuar creciendo desde Sunchales y ampliar su presencia en el mercado nacional" afirma Martín Cagliero.

Hace un tiempo, la historia de Martín Cagliero y Axus Analytics comenzaba a tomar protagonismo en Sunchales. Con apenas 19 años, el joven emprendedor decidió transformar su interés por la tecnología y el desarrollo de software en un emprendimiento, creando una propuesta orientada a ayudar a empresas y emprendimientos a incorporar herramientas digitales.

Desde entonces, Axus Analytics continuó creciendo, incorporando nuevos clientes, y ampliando el tipo de soluciones que ofrece. Lo que comenzó como un emprendimiento enfocado principalmente en el desarrollo web fue evolucionando hacia una propuesta tecnológica mucho más amplia, con el desarrollo de software personalizado, inteligencia artificial y automatización como algunos de sus principales ejes.

El objetivo es acompañar a cada cliente de acuerdo con sus necesidades particulares, entendiendo que no todas las empresas funcionan de la misma manera ni necesitan las mismas herramientas.

“Desde el comienzo entendimos que cada empresa tiene sus propios procesos y problemas. Por eso buscamos desarrollar soluciones que se adapten a cada negocio y no simplemente ofrecer una herramienta genérica. La tecnología tiene que servir para resolver problemas concretos y facilitar el trabajo”, explica Martín Cagliero.

Inteligencia artificial y automatización

Uno de los principales focos de crecimiento de Axus Analytics está relacionado con la incorporación de inteligencia artificial y automatización en empresas.

En los últimos años, estas tecnologías comenzaron a ocupar un lugar cada vez más importante dentro de las organizaciones. Sin embargo, para Axus, la incorporación de inteligencia artificial no consiste simplemente en utilizar una herramienta por estar de moda, sino en detectar qué tareas y procesos pueden ser optimizados mediante tecnología.

Una empresa puede tener procesos administrativos que se realizan manualmente, tareas repetitivas, grandes cantidades de información que necesitan ser organizadas o actividades que requieren muchas horas de trabajo. En muchos de estos casos, existen oportunidades para automatizar parte del proceso y hacerlo más eficiente.

Desde Axus Analytics se trabaja justamente en identificar esas oportunidades y desarrollar soluciones específicas.

“Hay empresas que realizan todos los días determinadas tareas de forma manual y quizás nunca se plantearon que podían automatizarlas. Ahí es donde la tecnología puede generar un cambio importante. Nuestro trabajo es analizar cómo funciona el negocio, encontrar esas oportunidades y desarrollar una solución que permita ahorrar tiempo y mejorar los procesos”, señala Martín.

Las soluciones pueden incluir automatización de tareas, procesamiento y organización de información, herramientas internas para los equipos de trabajo, integración entre diferentes plataformas y sistemas que incorporen inteligencia artificial para asistir en determinadas actividades.

De esta manera, la inteligencia artificial se convierte en una herramienta aplicada a necesidades reales de las empresas.

Desarrollo de software a medida

Otro de los servicios centrales de Axus Analytics es el desarrollo de sistemas de gestión y software a medida.

En lugar de adaptar una empresa a un sistema prediseñado, la propuesta consiste en desarrollar herramientas específicamente pensadas para sus procesos. Estos sistemas pueden utilizarse para gestionar clientes, productos, stock, ventas, tareas, información interna y diferentes áreas de una organización.

El desarrollo a medida también permite integrar distintas funcionalidades en una única plataforma, facilitando el acceso a la información y reduciendo la necesidad de utilizar múltiples herramientas independientes.

“Muchas empresas tienen procesos muy particulares y necesitan algo que no existe exactamente como lo necesitan. En esos casos, desarrollar un sistema propio puede ser una alternativa mucho más eficiente”, explica Martín.

A este servicio se suman el desarrollo de páginas web y tiendas online, permitiendo que empresas y emprendimientos puedan mejorar su presencia digital, mostrar sus productos y servicios y generar nuevos canales de contacto y comercialización.

La propuesta de Axus busca abarcar así diferentes etapas de la digitalización de una empresa: desde la creación de una página web hasta el desarrollo de plataformas completas, sistemas internos, automatizaciones e implementaciones de inteligencia artificial.

Una nueva etapa: llegar a toda Argentina

Uno de los principales objetivos de Axus Analytics para esta nueva etapa es ampliar su alcance más allá de Sunchales y la región para comenzar a ofrecer sus servicios de software a empresas de todo el país.

El crecimiento de las herramientas digitales y la posibilidad de trabajar de manera remota permiten que una empresa tecnológica pueda desarrollar proyectos para clientes ubicados en diferentes provincias sin que la distancia sea una limitación.

Para Axus, esto representa una oportunidad para llevar el conocimiento y las capacidades desarrolladas desde Sunchales hacia un mercado mucho más amplio.

“Queremos seguir creciendo desde Sunchales, pero tener una mirada nacional. Nuestro objetivo es poder trabajar con empresas de cualquier parte de Argentina y que sepan que desde acá podemos desarrollar una página web, una tienda online, un sistema de gestión, una automatización o una solución de inteligencia artificial adaptada a lo que necesitan”, afirma Martín.

La expansión nacional no significa dejar de trabajar con negocios de Sunchales y la región. Por el contrario, la intención es continuar fortaleciendo los vínculos con negocios locales mientras se incorporan nuevos proyectos de diferentes lugares del país.

Tecnología desarrollada desde el interior

Para Martín, uno de los aspectos más importantes del crecimiento de Axus Analytics es poder construir el proyecto desde Sunchales. La ciudad cuenta con una importante actividad empresarial y emprendedora, y el objetivo de Axus también es contribuir a que esas organizaciones puedan acceder a nuevas herramientas

tecnológicas.

Al mismo tiempo, el proyecto busca transmitir un mensaje a otros jóvenes de la región: que emprender en tecnología desde una ciudad del interior es posible.

“Muchas veces se piensa que para desarrollar una empresa tecnológica hay que estar en una gran ciudad. Hoy eso cambió. Tenemos acceso a herramientas, conocimientos y tecnologías que nos permiten desarrollar proyectos desde cualquier lugar y trabajar con personas y empresas de todo el país”, sostiene.

En ese sentido, el crecimiento de Axus Analytics representa también una experiencia de aprendizaje constante. Mientras continúa con sus estudios y su formación en desarrollo de software, Martín lleva adelante el desafío de construir y hacer crecer una empresa tecnológica.

El objetivo es continuar incorporando nuevas tecnologías, desarrollar productos y soluciones innovadoras y generar vínculos con empresas que busquen mejorar sus procesos mediante herramientas digitales.

Una propuesta integral para empresas

Con esta nueva etapa, Axus Analytics busca posicionarse como un aliado tecnológico para empresas y emprendimientos que quieran avanzar en sus procesos de digitalización.

La propuesta incluye páginas web, tiendas online, sistemas de gestión a medida, desarrollo de software, inteligencia artificial y automatización de procesos, con soluciones diseñadas de acuerdo con las necesidades de cada cliente.

Más allá de la herramienta utilizada, el objetivo es encontrar una solución para cada problema.

“Queremos que cuando una empresa tenga una necesidad tecnológica pueda pensar en Axus y saber que podemos analizar el problema y encontrar una solución. Puede ser una página web, un sistema completo, una automatización o una herramienta basada en inteligencia artificial. Lo importante es entender qué necesita el negocio y cómo podemos ayudarlo”, explica Martín.

El próximo desafío para Axus Analytics es continuar creciendo desde Sunchales y ampliar su presencia en el mercado nacional.

Con una propuesta basada en el desarrollo de software, la inteligencia artificial y la automatización, el emprendimiento busca demostrar que desde el interior también se pueden crear emprendimientos, desarrollar soluciones para organizaciones de todo el país y transformar ideas en proyectos con alcance nacional.