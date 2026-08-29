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HACER Potencia inicia su recorrido con el taller abierto “Raíz que impulsa tu hacer”

El taller constituye la primera instancia abierta del programa y propone poner en juego habilidades, ideas y formas de ser y hacer, para que cada participante pueda mirar su emprendimiento, proyecto o idea desde otra perspectiva.
EconomíaHace 9 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

Raíz que impulsa tu hacer

El nuevo programa de HACER – Espacio para emprender busca fortalecer a la comunidad emprendedora local a través de instancias abiertas, herramientas prácticas, experiencias, mentorías y acompañamiento. Como primera actividad, se realizará el taller “Raíz que impulsa tu hacer”.

HACER – Espacio para emprender pone en marcha HACER Potencia, un nuevo programa orientado a acompañar y fortalecer a personas que emprenden, desarrollan una actividad propia o tienen proyectos en marcha en Sunchales.

En el marco de este lanzamiento, se invita a participar del taller abierto y gratuito “Raíz que impulsa tu hacer”, una experiencia dinámica, vivencial y participativa destinada a la comunidad emprendedora.

El taller constituye la primera instancia abierta del programa y propone poner en juego habilidades, ideas y formas de ser y hacer, para que cada participante pueda mirar su emprendimiento, proyecto o idea desde otra perspectiva, descubrir nuevas posibilidades y activar aquello que desea llevar a otro nivel.

La actividad no está planteada como una capacitación teórica tradicional, sino como un espacio de participación, reflexión y acción.

El punto de partida es que detrás de cada emprendimiento hay una persona. Por eso, muchas veces, aquello que necesita crecer o transformarse en un proyecto también comienza por quien lo impulsa.

El taller será facilitado por Milagros Orbelli, consultora en RRHH y coach facilitadora de experiencias de aprendizaje, y Mariela Besarez, productora asesora de seguros, mentora y facilitadora de talleres de desarrollo personal con herramientas de liderazgo y coaching.

La actividad se desarrollará en la Sala del Centro Comercial, ubicada en 25 de Mayo 473, Sunchales, y contará con dos fechas disponibles:

  • Miércoles 2 de septiembre, de 13:30 a 15:30
  • Viernes 4 de septiembre, de 13:00 a 15:00

La participación es sin costo, con inscripción previa. Los cupos son limitados.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del QR disponible en las piezas de difusión o mediante el siguiente link: https://forms.gle/G5Msjp6imdG3M8bEA

Sobre HACER Potencia:

HACER Potencia es una propuesta impulsada por HACER – Espacio para emprender, orientada a fortalecer la comunidad emprendedora local a través de instancias de formación, herramientas prácticas, experiencias, mentorías y espacios de acompañamiento.

El programa busca potenciar a quienes ya desarrollan una actividad emprendedora, ayudándolas a ganar mayor claridad, incorporar herramientas y fortalecer las condiciones para ordenar, desarrollar y proyectar sus iniciativas.

Contacto para consultas: @hacer_emprender

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