HACER Potencia inicia su recorrido con el taller abierto “Raíz que impulsa tu hacer”
El nuevo programa de HACER – Espacio para emprender busca fortalecer a la comunidad
HACER – Espacio para emprender pone en marcha HACER Potencia, un nuevo programa
En el marco de este lanzamiento, se invita a participar del taller abierto y gratuito “Raíz
El taller constituye la primera instancia abierta del programa y propone poner en juego
La actividad no está planteada como una capacitación teórica tradicional, sino como un
El punto de partida es que detrás de cada emprendimiento hay una persona. Por eso,
El taller será facilitado por Milagros Orbelli, consultora en RRHH y coach facilitadora de
La actividad se desarrollará en la Sala del Centro Comercial, ubicada en 25 de Mayo 473,
- Miércoles 2 de septiembre, de 13:30 a 15:30
- Viernes 4 de septiembre, de 13:00 a 15:00
Las personas interesadas podrán inscribirse a través del QR disponible en las piezas de
Sobre HACER Potencia:
HACER Potencia es una propuesta impulsada por HACER – Espacio para emprender,
El programa busca potenciar a quienes ya desarrollan una actividad emprendedora,
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