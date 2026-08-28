Ministro Lisandro Enrico: "Estamos siguiendo de cerca a la empresa Panetto y a la obra del Hospital de Sunchales"

La situación de la constructora Mariano Miguel Panetto, responsable de la ejecución de distintas obras públicas en la provincia de Santa Fe, generó preocupación en torno al avance de los trabajos que la firma lleva adelante en el Hospital de Sunchales. Sin embargo, desde el Gobierno provincial señalaron que, hasta el momento, la obra sanitaria local avanza de acuerdo con lo previsto, aunque se mantiene un seguimiento permanente sobre el cumplimiento del contrato.

La inquietud surgió a partir de los inconvenientes registrados en otras obras a cargo de la misma empresa, particularmente en la construcción del nuevo edificio del Profesorado Nº 26 “Peralta Pino”, de Ceres. Allí, ante la falta de pago de haberes a trabajadores y otros incumplimientos, el Gobierno de Santa Fe intimó a Panetto y actualmente analiza la posibilidad de rescindir el contrato.

Consultado sobre la situación, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, confirmó que Panetto es la misma empresa que lleva adelante los trabajos en Sunchales, Ceres y Helvecia, y reconoció que el Gobierno provincial está siguiendo de cerca su desempeño.

Cómo avanza la obra en Sunchales

En relación al Hospital "Dr. Almicar Gorosito", Enrico explicó que actualmente se completó la denominada “piel de vidrio” exterior del edificio, una de las etapas visibles de la construcción.

El funcionario señaló que el próximo paso está vinculado con la activación de distintos subcontratos necesarios para avanzar en las instalaciones específicas del establecimiento sanitario. Entre ellos mencionó los trabajos correspondientes a corrientes débiles, climatización y aire acondicionado y gases medicinales.

Actualmente, según precisó el ministro, trabajan entre seis y diez personas en el obrador, aunque anticipó que la cantidad de trabajadores debería incrementarse una vez que se activen los distintos subcontratos.

“Por ahora no se avizoran problemas”, sostuvo Enrico al ser consultado específicamente sobre la posibilidad de que las dificultades registradas por Panetto en otras obras puedan afectar al proyecto del Hospital de Sunchales.

No obstante, remarcó que el Gobierno provincial mantiene un control permanente sobre la evolución de los trabajos y sobre el cumplimiento del contrato firmado con la empresa.

La situación de Panetto en Ceres

El principal foco de conflicto para la constructora se encuentra actualmente en Ceres. Allí, Panetto tiene a su cargo la construcción del nuevo edificio del Profesorado Nº 26 “Peralta Pino”, una obra que registra apenas un 5% de avance de ejecución.

Según informó el Gobierno provincial, la Provincia se encuentra al día con el pago de los certificados de obra, pero la empresa mantiene incumplimientos vinculados al pago de haberes de sus trabajadores.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Fe citó a las partes a una audiencia, a la cual la empresa no se presentó. Por ese motivo, se realizó una nueva convocatoria prevista para el miércoles 2 de septiembre.

A esto se suman antecedentes de sanciones económicas aplicadas a Panetto por incumplimientos registrados en otras obras que desarrolla en territorio santafesino. Una de ellas sería la construcción del nuevo hospital de Helvecia, proyecto de mayor complejidad debido a que se desarrolla dentro del predio del actual efector de salud.

Ante este escenario, el Gobierno provincial evalúa rescindir el contrato correspondiente a la obra de Ceres. De concretarse esa decisión, se realizaría un nuevo llamado a licitación para garantizar la continuidad de los trabajos y completar el edificio.