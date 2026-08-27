Calle Falucho: El Concejo aprobó avanzar con el financiamiento para pavimentar 400 metros

El Concejo Municipal de Sunchales aprobó la ratificación del despacho que permitirá al Departamento Ejecutivo avanzar con el trámite administrativo ante la Provincia de Santa Fe para obtener el financiamiento correspondiente al Fondo de Obras Menores 2025 y destinarlo a la pavimentación de un tramo de calle Falucho.

La obra comprende aproximadamente 400 metros lineales, entre Maretto y Rafaela, e incluye la ejecución de cordón cuneta y un pavimento de hormigón diseñado para soportar tránsito pesado. El presupuesto total actualizado asciende a unos $597 millones, de los cuales $292 millones corresponden al Fondo de Obras Menores 2025, mientras que el resto deberá ser complementado con recursos municipales.

Durante el tratamiento del proyecto, los concejales coincidieron en que Falucho constituye una arteria estratégica para la ciudad. Entre los argumentos expuestos se destacó su carácter de calle troncal histórica y su importancia para la conexión norte-sur, además del acceso al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Colón y al centro de tramitación de licencias de conducir.

También se remarcó que la calle cumple una función relevante en el escurrimiento de las aguas provenientes del oeste de la ciudad y que, actualmente, requiere tareas de mantenimiento recurrentes para garantizar su transitabilidad, especialmente después de las lluvias. La pavimentación permitiría reducir esas intervenciones y liberar maquinaria y personal municipal para atender otros sectores.

El aumento del presupuesto, en el centro de la discusión

Uno de los principales puntos de controversia fue la diferencia entre el presupuesto elaborado para 2025 y el actualizado para 2026.

Desde el oficialismo, el concejal Juan Astor sostuvo que el incremento se explica por distintos factores: la evolución de los precios durante un año, modificaciones técnicas en la elaboración del presupuesto y la aplicación de un coeficiente de pase de 1 a 1,3 exigido en el esquema provincial. Según su exposición, el costo actualizado de la obra resulta razonable teniendo en cuenta las características del proyecto.

La oposición, en cambio, cuestionó la magnitud de la diferencia. El concejal libertario Sebastián Nicolau sostuvo que el incremento entre ambos presupuestos ronda el 104%, mientras que los índices de inflación vinculados a los costos de construcción durante el período analizado se ubicaban, según su planteo, cerca del 30%. Por ese motivo reclamó mayor información y controles sobre los costos de la obra.

En la misma línea, el justicialista Fernando Cattaneo sostuvo que el presupuesto 2025 había sido "mal estimado" y se cuestionó que el incremento fuera atribuido exclusivamente a la demora en la aprobación del proyecto. Según esa interpretación, aun contemplando inflación y el coeficiente mencionado, existiría una diferencia que debería explicarse por errores en la estimación inicial.

En tanto, la concejal Brenda Torriri, del espacio "Ahora Sunchales", introdujo otra explicación vinculada al sistema de carga de la documentación ante la Provincia. Señaló que para los programas de este año el sistema provincial incorporó dos ítems diferenciados: uno correspondiente al valor específico de la obra y otro relacionado con el movimiento de suelo y los recursos humanos municipales afectados a esos trabajos, separación que —según indicó— no existía en la carga correspondiente a 2025.

Plusvalía y recuperación del mayor valor

Otro de los aspectos analizados durante el tratamiento fue la posibilidad de utilizar, a futuro, mecanismos de recuperación del mayor valor que la obra pueda generar sobre propiedades privadas.

Juan Astor planteó que la realización de infraestructura pública puede generar una valorización de los inmuebles beneficiados y señaló que la Constitución de Santa Fe contempla herramientas vinculadas a la recuperación de esa plusvalía. Sin embargo, aclaró que se trata de una discusión posterior, ya que primero deberá concretarse la obra y verificarse efectivamente el impacto que genere sobre el valor de los inmuebles.

Desde el Concejo se remarcó que este esquema sería diferente al antiguo sistema de ahorro previo utilizado para financiar determinadas obras, ya que en este caso la ejecución se financiaría inicialmente con recursos provinciales y municipales.

Las prioridades de infraestructura, otro eje del debate

La discusión también expuso diferencias sobre cuáles deben ser las prioridades de inversión de la ciudad.

Mientras desde el oficialismo se puso el foco en la necesidad de avanzar sobre el déficit de infraestructura vial y reducir las numerosas cuadras de ripio existentes, desde la oposición se mencionaron otras necesidades pendientes, entre ellas obras de cloacas, viviendas comprometidas y caminos rurales.

La concejala libertaria Laura Balduino cuestionó que la pavimentación de Falucho sea priorizada frente a otras obligaciones pendientes del Municipio y recordó la existencia de viviendas que, según manifestó, fueron abonadas por vecinos y todavía no fueron ejecutadas. También planteó la necesidad de atender obras sanitarias pendientes.

En respuesta, desde el oficialismo se sostuvo que los distintos pasivos de infraestructura deben ser abordados mediante los expedientes y mecanismos correspondientes y que la discusión sobre las obligaciones ya consolidadas del Municipio forma parte de otro proyecto actualmente en tratamiento.

Críticas por la demora y acusaciones cruzadas

El debate incluyó además fuertes cuestionamientos hacia las publicaciones realizadas durante las últimas semanas sobre el tratamiento legislativo del proyecto.

Concejales de la oposición rechazaron que se atribuya a su bloque una supuesta demora que habría provocado que la obra terminara costando el doble. Sebastián Nicolau calificó de "tendenciosas" algunas publicaciones (mencionó a El Eco de Sunchales) y reclamó que las discusiones sobre recursos públicos se desarrollen con información concreta y verificable.

Laura Balduino también cuestionó públicamente la difusión de esa interpretación y defendió la decisión de haber analizado el expediente antes de su aprobación.

Con la ratificación del despacho, el Concejo dio así un paso formal para que el Municipio pueda gestionar los $292 millones del Fondo de Obras Menores 2025 y avanzar hacia una obra cuyo impacto, según coincidieron distintos ediles, excede las cuatro cuadras a intervenir y se vincula con la planificación urbana y la conectividad futura de Sunchales.