El Ejecutivo vuelve a insistir ante el Concejo en la importancia de avanzar cuanto antes con la pavimentación de calle Falucho

Luis Zamateo, Secretario de Gestión Ambiental y Territorial, y José Lattanzi, Subsecretario de Obras y Servicios Públicos, mantuvieron una reunión con los concejales.

El Ejecutivo Municipal de Sunchales volvió a insistir ante el Concejo Municipal en la importancia de avanzar con la pavimentación de calle Falucho, una obra considerada estratégica para mejorar la conectividad y dar respuesta a una necesidad concreta de la ciudad.

En ese marco, en la noche de este lunes 24, Luis Zamateo, Secretario de Gestión Ambiental y Territorial, y José Lattanzi, Subsecretario de Obras y Servicios Públicos, mantuvieron una reunión con los concejales para abordar específicamente el proyecto y explicar la importancia de avanzar con su concreción.

El proyecto fue presentado originalmente en 2025 y propone la pavimentación del tramo comprendido entre Maretto y Rafaela. Se trata de una arteria de importancia para la circulación y el acceso a distintos servicios, que requiere una intervención definitiva para mejorar las condiciones de transitabilidad.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la necesidad de la obra sigue vigente y que las demoras en la toma de decisiones tienen consecuencias concretas para Sunchales.

Sunchales enfrenta un déficit histórico en materia de infraestructura vial, con alrededor de 600 cuadras de ripio que demandan mantenimiento permanente. Cada lluvia deteriora las calles, genera inconvenientes para los vecinos y obliga al Municipio a destinar recursos de manera constante para recuperar las condiciones de transitabilidad.

En este contexto, postergar obras prioritarias no solo demora las soluciones que la ciudad necesita. También tiene un importante costo económico. Los recursos disponibles no se actualizan al ritmo de los costos de construcción y, mientras se demora una decisión, el dinero termina alcanzando para realizar una menor cantidad de obra.

El intendente Pablo Pinotti señaló: “Cada día que pasa sin tomar una decisión es capacidad de obra que pierde Sunchales. Las demoras y las trabas no son gratuitas: tienen un costo económico concreto y terminan haciendo que los recursos de los sunchalenses alcancen para menos. Mientras una obra se demora, los costos aumentan y perdemos la posibilidad de transformar esos recursos en progreso para la ciudad”.

“Volvemos a insistir porque Falucho sigue siendo una prioridad. La necesidad está, el proyecto está y la ciudad necesita que podamos avanzar. Cada decisión que se demora tiene consecuencias, porque las obras aumentan de costo y los recursos que antes alcanzaban para una solución hoy terminan siendo insuficientes”, agregó Pinotti.

Postergar las obras también tiene consecuencias. Cada demora significa más costos, menos recursos y soluciones que los vecinos deben seguir esperando.

El Ejecutivo volvió así a plantear la necesidad de priorizar las decisiones que permitan resolver déficits históricos de infraestructura y transformar los recursos disponibles en obras concretas para los vecinos.

“Una ciudad necesita planificación, responsabilidad y la capacidad de entender que cuando una obra necesaria se posterga, el perjuicio termina siendo para toda la ciudad” , concluyó Pinotti.