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El Municipio continúa fortaleciendo las acciones de prevención ante el fenómeno de El Niño

El intendente Pablo Pinotti recibió este miércoles al director de Zona Centro-Norte de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgo de la Provincia, Daniel Iglesias, y al jefe de Operaciones y Logística, Francisco Díaz.
CiudadHace 8 horas Municipalidad de Sunchales
Reunion Municipio - Secretaria de Proteccion Civil

Del encuentro también participaron el secretario de Gestión Ambiental y Territorial, Luis Zamateo; el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, José Lattanzi; y el subsecretario y coordinador de Protección Civil, Fabián Bongiovanni.

Durante la reunión se compartieron las tareas y medidas de prevención que el Gobierno local viene desarrollando, con especial atención a la preparación de la ciudad ante eventuales situaciones climáticas adversas.

Asimismo, se analizaron experiencias recientes afrontadas por la Provincia en materia de protección civil y gestión de emergencias, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de respuesta y coordinación entre los distintos niveles del Estado.

El encuentro permitió avanzar en la planificación de posibles acciones conjuntas y en la articulación de recursos y equipos que pudieran requerirse ante una situación desfavorable.

Desde el Municipio se continúa trabajando de manera preventiva, fortaleciendo la coordinación institucional y la capacidad de respuesta para proteger a la comunidad ante posibles eventos meteorológicos.

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