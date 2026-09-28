El Concejo aprobó la creación de la Comisión Municipal de Asuntos Rurales

El Concejo Municipal de Sunchales aprobó por unanimidad la creación de la Comisión Municipal de Asuntos Rurales, una iniciativa impulsada por los concejales Laura Balduino y Sebastián Nicolau, que apunta a generar un espacio institucional permanente para abordar las principales necesidades y problemáticas del sector rural.

Durante el tratamiento del proyecto, Balduino explicó que la comisión tendrá como objetivo constituirse en un ámbito de consulta, asesoramiento y coordinación para analizar de manera integral las cuestiones vinculadas con la actividad agropecuaria y el desarrollo rural del distrito.

La concejala destacó la importancia que tiene el sector agropecuario, agroindustrial y productivo para Sunchales y su zona de influencia, y sostuvo que resulta necesario fortalecer los mecanismos institucionales que permitan mantener una comunicación permanente entre el Estado municipal y los distintos actores del ámbito rural.

Un espacio para planificar y establecer prioridades

Entre las problemáticas que podrán ser abordadas por la nueva comisión se encuentran el mantenimiento y mejoramiento de los caminos rurales, la construcción y conservación de alcantarillas, el manejo de los excesos hídricos, el mantenimiento de canales, la conectividad, la seguridad y la prevención de riesgos, entre otras cuestiones.

La propuesta busca que estos temas puedan ser analizados de manera coordinada, permitiendo identificar necesidades, elaborar diagnósticos y formular propuestas y recomendaciones que sirvan como insumo para las políticas públicas municipales.

En ese sentido, Balduino remarcó que uno de los objetivos será establecer prioridades, atendiendo las situaciones más urgentes y avanzando posteriormente sobre aquellas de menor prioridad.

¿Quiénes integrarán la comisión?

De acuerdo con el proyecto aprobado, la Comisión Municipal de Asuntos Rurales estará integrada por representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, incluyendo a la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Sistema Ambiental o el área que la sustituya; un concejal por cada bloque político; un representante del Comité de Cuenca correspondiente; y un representante titular y un suplente de la Sociedad Rural de Sunchales.

Además, el espacio podrá convocar a representantes de universidades, cooperativas, productores, profesionales, organismos públicos y otras instituciones, cuando la temática abordada así lo requiera.

La comisión deberá reunirse como mínimo de manera bimestral, aunque podrá ser convocada en forma extraordinaria por su presidente o a solicitud de dos tercios de sus integrantes.

Sus recomendaciones tendrán carácter consultivo y no vinculante, por lo que no reemplazarán las competencias propias del Departamento Ejecutivo, del Concejo Municipal ni de los organismos provinciales o nacionales.