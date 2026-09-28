El Concejo Municipal abre la convocatoria para la entrega de la distinción "Trayectoria y Compromiso Social"

El Concejo Municipal de Sunchales invita a la comunidad a realizar postulaciones para la entrega del reconocimiento “Trayectoria y Compromiso Social”.

En 2026, Sunchales celebra sus 140 años y esta distinción representará una gran oportunidad para reflejar su historia, barrios, instituciones y momentos destacados de la vida local.

Por este motivo, el Cuerpo Legislativo invita a toda la comunidad a elevar sus propuestas para reconocer a personas mayores a 70 años, que hayan nacido en la ciudad o residido durante al menos cuatro décadas.

Se busca homenajear a quienes se hayan destacado por su labor y estén relacionados con el nacimiento y/o el desarrollo de distintas instituciones de bien público u organizaciones no gubernamentales. El objetivo también es destacar los aportes realizados a la educación, la técnica y la cultura, así como la vida comunitaria y en democracia.

Las postulaciones pueden ser presentadas por la ciudadanía en general o a través de las entidades locales. Se deberá elevar una nota con información referida a la propuesta realizada y los fundamentos de dicha sugerencia.

El material deberá entregarse en la Secretaría del Concejo, ubicada en el segundo piso del Palacio Municipal, o ser enviado vía correo electrónico: [email protected]

Las postulaciones podrán presentarse hasta el martes 20 de octubre inclusive.

El acto de entrega del reconocimiento se realizará el jueves 29 de octubre, en las instalaciones de la Sociedad Italiana “Alfredo Cappellini”.

La distinción “Trayectoria y Compromiso Social” es la continuación de “Antiguos Pobladores de Sunchales”. Si bien la denominación fue modificada, el objetivo principal y los requisitos para las postulaciones no sufrieron cambios.