El Concejo aprobó la actualización de la Unidad de Cuenta Municipal: Será del 11,39% en el último trimestre del año

En la sesión ordinaria desarrollada este jueves 24 de septiembre, el Concejo Municipal de Sunchales aprobó la ordenanza que determina la actualización de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), fijando su valor en $212 a partir del 1° de octubre de 2026.

La iniciativa había sido remitida originalmente por el Departamento Ejecutivo, aunque durante su tratamiento en comisión se realizó una adecuación del monto propuesto, hasta arribar al valor finalmente aprobado por el cuerpo legislativo.

La concejala Brenda Torriri fue la encargada de fundamentar el proyecto y sostuvo que la actualización responde al mecanismo establecido por la normativa vigente y no constituye una modificación de la estructura tributaria.

“Esta medida no corresponde a una decisión arbitraria ni a una búsqueda de mayor presión fiscal, sino al estricto cumplimiento de los mecanismos institucionales vigentes”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la actualización surge de la aplicación de la fórmula polinómica prevista para la UCM, que contempla la evolución de distintas variables vinculadas a los costos municipales.

Según detalló Torriri, el análisis realizado durante el trabajo en comisión determinó un incremento ponderado del 11,39%, tomando como referencia tres componentes principales: el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el valor correspondiente a la categoría 15 de la escala salarial municipal y el precio del gasoil grado 2.

La edil remarcó además que la actualización aprobada corresponde exclusivamente al mecanismo ordinario establecido para determinar el valor de la UCM y que no contempla una recomposición de desfasajes históricos acumulados.

“Si bien sabemos que mantener el valor de la Unidad de Cuenta Municipal congelado en los 190 pesos vigentes u otorgar un valor inferior al resultado del cálculo polinómico significaría afectar de manera directa la capacidad del Municipio para poder sostener los servicios esenciales”, sostuvo Torriri durante su exposición.

La oposición acompañó, pero cuestionó al Ejecutivo

La concejala Laura Balduino manifestó el acompañamiento al incremento, aunque vinculó la decisión con la necesidad de mantener el control sobre la administración de los recursos municipales. “También es responsabilidad nuestra de todos los concejales cómo se administran los recursos de los vecinos”, expresó.

En ese contexto, cuestionó que el Departamento Ejecutivo vuelva a solicitar una actualización de la UCM mientras, según planteó, permanecen pendientes distintas respuestas y pedidos de información formulados por el Concejo. Entre otros puntos, mencionó la demora en la remisión de documentación vinculada con auditorías, minutas relacionadas con procesos licitatorios y pedidos de información sobre contrataciones y prestación de servicios.

A continuación, el concejal Sebastián Nicolau amplió los cuestionamientos mencionando el saldo del Fondo de Obras Solidarias de 2025 y los fondos enviados por la Provincia para obras de cloacas y a observaciones vinculadas con ese concepto que, según señaló, surgieron a partir de información solicitada al Tribunal de Cuentas. También mencionó la falta de respuestas sobre gastos destinados a pauta publicitaria, alquileres, tarjetas corporativas y hotelería, y planteó interrogantes sobre fondos correspondientes a instituciones de bien público y recursos vinculados al Hospital Sunchales.

En su exposición, sostuvo que el Concejo viene solicitando información sobre estos puntos sin obtener, según afirmó, respuestas suficientes.