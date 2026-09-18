Ahora Sunchales insiste en crear un Sistema Local de Educación Inicial y Cuidado Integral

Durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Sunchales desarrollada este jueves 17 de septiembre, el concejal José Delmastro, integrante del bloque Ahora Sunchales, presentó y fundamentó un proyecto de ordenanza destinado a crear el Sistema Local de Educación Inicial y Cuidado Integral.

La iniciativa busca establecer un marco normativo específico para los establecimientos de gestión pública, privada y comunitaria que brindan servicios de educación y cuidado a niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años de edad, y que actualmente no cuentan con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.

De acuerdo con el proyecto, el nuevo sistema estaría integrado por los establecimientos alcanzados por la normativa, sus comunidades educativas y el área municipal con competencia en Educación. La Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Promoción de Derechos y Desarrollo Humano —o el organismo que en el futuro la reemplace— sería la autoridad de aplicación.

El proyecto cumplió un año y no fue tratado. Según el bloque y el Ejecutivo, en su fase borrador hubo reuniones con directivos de los jardines privados y públicos que revisaron lo escrito.

Un marco local para la primera infancia

Al fundamentar la propuesta, Delmastro sostuvo que se trata de responder a una demanda histórica de la comunidad y de generar condiciones que permitan garantizar estándares mínimos de calidad en los espacios destinados a la primera infancia.

“Vengo a presentar y solicitar la aprobación del Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crea el Sistema Local de Educación Inicial y Cuidado Integral en el ámbito de nuestra ciudad”, expresó el concejal.

Según explicó, en Sunchales conviven actualmente establecimientos de distintas modalidades que desarrollan tareas de cuidado y educación para la primera infancia sin contar con reconocimiento oficial provincial. Frente a esa situación, planteó la necesidad de que el Municipio asuma un rol activo en materia de regulación, supervisión y protección de derechos.

El proyecto establece entre los objetivos del sistema garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a una educación de calidad, promover el cuidado integral de la salud, atender las necesidades educativas de niños y niñas con discapacidad y generar espacios de gestión asociada que permitan coordinar esfuerzos y establecer estándares comunes para la oferta educativa local.

El interés superior de niños y niñas

Uno de los fundamentos centrales expuestos por Delmastro fue el interés superior de la niñez, principio reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño y por la legislación vigente.

En ese sentido, el concejal remarcó la importancia de considerar a los niños y niñas como sujetos de derecho y no solamente como destinatarios de servicios de cuidado.

La propuesta plantea que los establecimientos deberán promover la socialización, la autonomía, la seguridad afectiva y emocional, la convivencia y el respeto por la diversidad. También deberán prevenir situaciones de violencia o vulneración de derechos y establecer mecanismos para detectar y derivar situaciones vinculadas con riesgos sociales, nutricionales o de salud.

Formación profesional y cantidad de niños por sala

Uno de los aspectos relevantes del proyecto está relacionado con los requisitos para el personal que trabaja en las instituciones.

La iniciativa establece que las personas a cargo de la dirección y de las salas de jardines maternales y modalidades alternativas deberán contar con título habilitante para ejercer la docencia en el nivel inicial, o equivalente con validez provincial.

Además, se exige que el personal docente, no docente, de servicio y docentes especiales presente certificado de buena conducta y carpeta médica. En los establecimientos que cuenten con comedor, quienes trabajen en la cocina deberán acreditar conocimientos en manipulación de alimentos y elaboración de menús.

El proyecto también fija criterios para la cantidad de niños y niñas por grupo y la dotación de docentes y auxiliares, tomando como referencia el Digesto del Nivel Inicial de la Provincia de Santa Fe, establecido por el Decreto N.º 4340/1990.

Como referencia, establece hasta seis niños para el lactario, hasta diez para deambuladores, entre diez y quince para las salas de 2 años y entre quince y dieciocho para las salas de 3 años, con las correspondientes proporciones de docentes y auxiliares.

Habilitación y condiciones de seguridad

Otro de los capítulos centrales de la iniciativa está destinado a las condiciones edilicias y de seguridad que deberán cumplir los establecimientos.

Para obtener la habilitación, deberán presentar, entre otros requisitos, documentación vinculada con el inmueble, instalaciones eléctricas y de gas, seguro de responsabilidad civil, servicio de emergencias médicas, controles de desinfección y documentación técnica de seguridad e higiene.

También se contemplan condiciones específicas para pisos, paredes, instalaciones sanitarias, sistemas de protección en superficies vidriadas, calefactores, cocinas, comedores, baños, escaleras y espacios de juego.

El proyecto incorpora además la obligación de contar con un plan de emergencia y evacuación aprobado por el organismo competente de Protección Civil, matafuegos y botiquín de primeros auxilios. Asimismo, deberá existir al menos una persona por turno con capacitación acreditada en reanimación cardiopulmonar (RCP).

Registro municipal y supervisión

La propuesta establece la creación de un Registro de Establecimientos de Educación Inicial y Cuidado Integral, que deberá mantenerse actualizado y contener información tanto de las instituciones como de sus responsables y del personal que desarrolla tareas en ellas.

La autoridad de aplicación tendrá entre sus funciones la coordinación general, la supervisión pedagógica e institucional, el asesoramiento técnico, el seguimiento de las políticas vinculadas con la primera infancia y la capacitación continua del personal.

También tendrá la responsabilidad de establecer protocolos de intervención frente a posibles situaciones de vulneración de derechos.

En materia de transparencia, el proyecto dispone que el Municipio deberá difundir dos veces al año el listado actualizado de jardines de gestión particular habilitados, permitiendo que las familias dispongan de información institucional al momento de elegir un espacio de educación y cuidado para sus hijos.

Gestión pública y asociada

El proyecto también contempla el rol del Estado municipal en la prestación del servicio educativo.

La iniciativa establece que el Municipio garantizará la prestación gratuita y laica del servicio educativo mediante la creación y administración de establecimientos de gestión estatal, de acuerdo con las necesidades y demandas de la comunidad.

A su vez, los jardines de gestión asociada entre el Municipio y organizaciones de la sociedad civil serían equiparados, en derechos y obligaciones, a los establecimientos de gestión estatal, bajo iguales estándares de calidad, acceso y regulación.

El proyecto también contempla que el Departamento Ejecutivo Municipal pueda habilitar salas o jardines para niños de 4 y 5 años cuando el Estado provincial no brinde cobertura suficiente para atender la demanda existente.

“Las infancias deben ocupar el primer lugar”

En el tramo final de su fundamentación, Delmastro planteó que la iniciativa no debe ser interpretada solamente como una regulación administrativa de los establecimientos existentes, sino como una herramienta para jerarquizar las políticas públicas vinculadas con la primera infancia.

“Gobernar es fijar prioridades, y las infancias deben ocupar el primer lugar en la agenda legislativa de Sunchales”, afirmó.

El concejal sostuvo además que la propuesta no busca constituirse en una carga restrictiva para los emprendimientos privados, sino establecer pautas claras de funcionamiento, reconocer el trabajo educativo que se desarrolla en estas instituciones y garantizar condiciones adecuadas de seguridad, formación y cuidado.

“Este proyecto no representa un mero trámite burocrático ni una carga restrictiva para los emprendimientos de gestión privada; por el contrario, constituye una herramienta de jerarquización institucional que reconoce el trabajo educativo que se realiza día a día, fija pautas claras de funcionamiento y protege la seguridad y el futuro de nuestras niñas y niños”, señaló.

La iniciativa quedó así planteada ante el Concejo Municipal como una propuesta de regulación integral de la educación y el cuidado durante la primera infancia, incorporando al ámbito municipal aspectos pedagógicos, institucionales, laborales, sanitarios, edilicios y de protección de derechos.