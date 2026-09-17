Siniestro en Colonia Raquel: Un joven de 25 años sufrió heridas graves al impactar con una vaca en la madrugada

Foto: Gentileza Movil Quique

Durante la madrugada de este miércoles, cerca de las 5:10, se produjo un grave accidente de tránsito en un camino rural de Colonia Raquel. Un joven de 25 años, oriundo de María Luisa, circulaba a bordo de una motocicleta Keller 150 cc cuando, por causas que se investigan, colisionó contra un animal vacuno.

Tras el impacto, personal del servicio de emergencias 107 de Sunchales acudió al sitio del siniestro para asistir al conductor y efectuar su traslado hacia el hospital de Sunchales.

En el centro de salud, el médico de turno examinó al motociclista y constató que presentaba lesiones de carácter grave. Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo del personal de la Subcomisaría N° 10 de Colonia Raquel, con intervención del Ministerio Público de la Acusación.

FUENTE: Móvil Quique