SANCOR SEGUROS cumple 80 años y lo celebra con una noche emblemática en Sunchales

Para celebrar ocho décadas de historia y acompañamiento constante, SANCOR SEGUROS organiza una gran fiesta pensada especialmente para su comunidad de asegurados de la zona. La cita será el próximo viernes 2 de octubre a partir de las 19:30 en el predio de su Edificio Corporativo, Ruta Nacional nº 34 kilómetro 257 en la ciudad de Sunchales.

La propuesta promete ser un hito inolvidable: habrá shows en vivo de Raúl Lavié, Chaqueño Palavecino, Eugenia Quevedo, Jorge Rojas, entre otros importantes artistas de vasta trayectoria nacional e internacional que viajarán especialmente para la ocasión, y un paseo gastronómico con food trucks a cargo de dos instituciones de la ciudad, el Club Deportivo Libertad y el Club Atlético Unión.

Modalidad de acceso y retiro de pulseras

Por razones de capacidad y seguridad, habrá un cupo limitado de asistentes. Las entradas serán exclusivas para clientes, entregándose en formato de pulsera física bajo la siguiente modalidad:

· Período de retiro: A partir del viernes 11 de septiembre hasta el 19 de septiembre inclusive, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 17:30 y los sábados de 9:00 a 12:00.

· Lugar: Edificio de Sancor Seguros en Av. Independencia 333, Sunchales.

· Requisitos: Los asegurados deberán presentar el cupón de pago al día de su póliza (Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud y Prevención Retiro). Se entregará un máximo de dos (2) accesos por cliente.

Información a tener en cuenta

Los festejos no se reprogramarán si se anuncia lluvia o hay alerta meteorológica, debido a la agenda de los artistas. En ese caso, la actividad se reconvertirá en una jornada interna para la familia SANCOR SEGUROS. Cualquier eventualidad de este tipo será comunicada con anticipación.

Con esta iniciativa, SANCOR SEGUROS invita a compartir con la comunidad local, un momento de fiesta, música y encuentro.