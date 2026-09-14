Las Murciélagas hicieron historia y el fútbol para ciegos argentino volvió a dejar su huella en América

Las Murciélagas hicieron historia al quedarse con el primer título de la Copa América femenina.

Hay triunfos que se miden en un resultado y otros que trascienden la cancha. La participación argentina en la Copa América de Fútbol para Ciegos, disputada en San Pablo, representa uno de esos momentos: Las Murciélagas se consagraron campeonas, mientras que Los Murciélagos volvieron a competir entre los mejores equipos de América y reafirmaron el nivel que los convirtió en una referencia internacional de la disciplina.

Un logro que trasciende la competencia

Las Murciélagas hicieron historia al quedarse con el primer título de la Copa América femenina. En la final, vencieron 1-0 a Brasil, la selección anfitriona, y cerraron un torneo perfecto, invictas y sin recibir goles. El logro se suma al bicampeonato mundial que el equipo ya ostenta y representa un nuevo paso para el crecimiento del fútbol para ciegas argentino.

Los Murciélagos se quedaron con la medalla de bronce al imponerse en el partido por el tercer puesto ante Costa Rica por 4 a 1.

En la rama masculina, Los Murciélagos también protagonizaron una gran actuación. Luego de una fase de grupos en la que terminaron primeros, con puntaje ideal y sin recibir goles, el seleccionado argentino llegó hasta las semifinales, donde cayó ante Colombia por penales tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

Finalmente, el equipo se quedó con la medalla de bronce al imponerse en el partido por el tercer puesto ante Costa Rica por 4 a 1.

Como sponsor de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC), en SanCor Salud entendemos el deporte como un espacio que abre oportunidades, fortalece vínculos y promueve el bienestar, la inclusión y el desarrollo de las personas. Por eso, acompañar a quienes representan a la Argentina en el alto rendimiento es también una manera de acompañar todo lo que sucede detrás de cada deportista: las horas de entrenamiento, la preparación, el esfuerzo colectivo y la posibilidad de construir nuevos caminos a través del deporte.

Las Murciélagas y Los Murciélagos representan mucho más que un resultado deportivo.

Son expresión de una disciplina que crece, de equipos que trabajan para superarse y de una forma de entender el deporte como herramienta de inclusión, autonomía y oportunidades.

Desde SanCor Salud celebramos este nuevo capítulo de su historia y renovamos nuestro orgullo por acompañar a FADeC y a sus deportistas en cada desafío.