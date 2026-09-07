Sunchales se prepara para recibir la gran final argentina del Rotax RMC

La cuenta regresiva ya está en marcha. El Kartódromo Sudamericano de Sunchales se encuentra en plena etapa de acondicionamiento de sus instalaciones de cara a la RMC Final Argentina, competencia que reunirá a más de 150 pilotos durante cuatro jornadas de actividad.

El evento se desarrollará los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre y tendrá un atractivo deportivo excluyente: en cada una de las 10 categorías estarán en juego los tickets que permitirán a los representantes argentinos clasificarse a la IRMC Grand Finals, que se disputará en Portimao, Portugal, del 7 al 14 de noviembre de 2026.

Obras para recibir una competencia de jerarquía

Con el objetivo de presentar el escenario en las mejores condiciones, el Kartódromo Sudamericano lleva adelante diferentes trabajos destinados a mejorar la infraestructura y las comodidades para pilotos, equipos y acompañantes.

Entre las principales tareas se encuentra la construcción de una nueva vereda de 155 metros de extensión por 3 metros de ancho, que permitirá comunicar el sector de carpas y facilitar el desplazamiento de los integrantes de los equipos durante las cuatro jornadas de competencia.

La obra también apunta a brindar mejores condiciones de circulación ante eventuales jornadas de lluvia, una cuestión especialmente importante durante un evento que concentrará durante varios días a pilotos y estructuras provenientes de distintos puntos del país.

A su vez, se trabaja en la ampliación del Parque Cerrado, con el objetivo de adaptar el sector a la modalidad de funcionamiento utilizada habitualmente por ROTAX y ordenar de manera más eficiente el ingreso y egreso de los kartings hacia la pista.

La puesta a punto del circuito

Los trabajos de infraestructura continuarán en los próximos días con el repintado de la pista, además de otras tareas de acondicionamiento que permitirán completar la puesta a punto del escenario sunchalense antes de la llegada de la competencia.

El responsable del Kartódromo Sudamericano, Matías Bonvin, destacó la importancia de recibir a ROTAX Argentina y consideró que las obras realizadas representan una mejora tanto para la categoría como para el propio escenario.

“Es un orgullo y un honor recibirlos en nuestra casa”, señaló Bonvin, quien además remarcó la importancia que tendrá el acontecimiento para el kartódromo, la ciudad de Sunchales, la región y la provincia de Santa Fe.

Una cita con destino internacional

La RMC Final Argentina no será solamente una competencia más dentro del calendario. El resultado obtenido en Sunchales definirá parte de la representación argentina que tendrá la posibilidad de viajar a Portimao, Portugal, para participar de la IRMC Grand Finals.

De esta manera, el Kartódromo Sudamericano será durante cuatro días el centro de atención del karting nacional, con una competencia que combinará la definición deportiva de cada categoría con la posibilidad de alcanzar una clasificación para la gran cita internacional de noviembre.