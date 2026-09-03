Cómo asistir a los Juegos Suramericanos 2026: Ingreso gratuito y reserva anticipada

Un logro histórico para el hockey argentino
el Mundial de Hockey 2026. Como sponsor oficial de la Confederación Argentina de Hockey,
SanCor Salud celebra un hito que pone al deporte nacional en lo más alto.
Los Juegos Suramericanos 2026 se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, y los espectadores ya pueden organizar su participación en las distintas competencias.
La organización informó que la mayoría de las actividades deportivas mantendrá el ingreso libre y gratuito. En estos casos, el acceso estará sujeto a la capacidad disponible en cada escenario y se realizará por orden de llegada.
Además, para determinados eventos con aforo limitado, se habilitó la opción de adquirir una entrada anticipada. El ticket tiene un valor de $10.000 y permite garantizar previamente el lugar para presenciar la competencia elegida.
La compra es opcional y no modifica el acceso gratuito previsto para la mayoría de las disciplinas hasta completar la capacidad de cada sede.
Durante 15 días, los Juegos reunirán a más de 4.000 atletas pertenecientes a delegaciones de 15 países. La programación incluirá 43 deportes y 60 disciplinas distribuidas entre las tres ciudades anfitrionas.
Rafaela recibirá diferentes competencias en escenarios especialmente preparados para este acontecimiento internacional y será protagonista de una de las citas deportivas más importantes de la región.
Se invita a vecinos y visitantes a acompañar a los atletas, alentar a las delegaciones y disfrutar de una experiencia histórica para la ciudad.
Más información y compra anticipada de entradas: entradas.santafe2026.ar