Cómo asistir a los Juegos Suramericanos 2026: Ingreso gratuito y reserva anticipada

Los Juegos Suramericanos 2026 se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, y los espectadores ya pueden organizar su participación en las distintas competencias.

La organización informó que la mayoría de las actividades deportivas mantendrá el ingreso libre y gratuito. En estos casos, el acceso estará sujeto a la capacidad disponible en cada escenario y se realizará por orden de llegada.

Además, para determinados eventos con aforo limitado, se habilitó la opción de adquirir una entrada anticipada. El ticket tiene un valor de $10.000 y permite garantizar previamente el lugar para presenciar la competencia elegida.

La compra es opcional y no modifica el acceso gratuito previsto para la mayoría de las disciplinas hasta completar la capacidad de cada sede.

Un acontecimiento deportivo internacional

Durante 15 días, los Juegos reunirán a más de 4.000 atletas pertenecientes a delegaciones de 15 países. La programación incluirá 43 deportes y 60 disciplinas distribuidas entre las tres ciudades anfitrionas.

Rafaela recibirá diferentes competencias en escenarios especialmente preparados para este acontecimiento internacional y será protagonista de una de las citas deportivas más importantes de la región.

Se invita a vecinos y visitantes a acompañar a los atletas, alentar a las delegaciones y disfrutar de una experiencia histórica para la ciudad.

Más información y compra anticipada de entradas: entradas.santafe2026.ar