Gran actuación de nadadores unionistas en Copa Santa Fe
El sábado 27 de junio se desarrolló la segunda edición de Fesana en las instalaciones de Gimnasia y Esgrima de 4 de Enero y Juan de Garay. Más de 200 nadadores y nadadoras, representando a 14 clubes participaron de una nueva jornada de competencia provincial.
La disciplina cuenta con el apoyo de Lotería de Santa Fe, además de la fiscalización y organización de la Federación Rosario Natación (FRN) y la Federación Santafesina de Natación (FESANA). La provincia está dividida en dos federaciones, la Federación de Santa Fe y la Federación de Rosario.
A continuación, repasamos las pruebas que afrontaron y los resultados obtenidos por los deportistas del Club Unión:
Agustina Periotti
200 combinados obteniendo 1° lugar
50mts pecho obteniendo 1° puesto
100 mts pecho obteniendo 1° puesto
50mts espalda obteniendo 2° puesto
Irina Sisuk
50mts libre
100mts libre obteniendo 2° puesto
200mts libre obteniendo 2° puesto
50 mts pecho obteniendo 3° puesto
Esmeralda Fler
50mts espalda obteniendo 2° puesto
100mts espalda obteniendo 2° puesto
50 mts mariposa obteniendo 1° puesto
100 mts mariposa obteniendo 1° puesto
Ingrid Sisuk
50 mts libre
100mts libre
50 mts pecho
50 mts espalda
Valentino Ellena
50mts libre
50mts espalda
50mts pecho
100mts pecho obteniendo 3° puestos en ambas pruebas
Gerónimo Perussia
50mts libres
100mts espalda
200 mts pecho
y 200 mts combinado
Recordemos que los nadadores que obtuvieron los primeros puestos y los clubes con mayor puntaje acumulado pasan a la final en Rosario.