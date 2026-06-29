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Gran actuación de nadadores unionistas en Copa Santa Fe

Seis deportistas albiverdes compitieron en la segunda edición de Fesana que se desarrolló en las instalaciones de Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.
DeportesHace 1 díaJorge TribouleyJorge Tribouley
Nadadores albiverdes en Copa Santa Fe 1

El sábado 27 de junio se desarrolló la segunda edición de Fesana en las instalaciones de Gimnasia y Esgrima de 4 de Enero y Juan de Garay. Más de 200 nadadores y nadadoras, representando a 14 clubes participaron de una nueva jornada de competencia provincial.

La disciplina cuenta con el apoyo de Lotería de Santa Fe, además de la fiscalización y organización de la Federación Rosario Natación (FRN) y la Federación Santafesina de Natación (FESANA). La provincia está dividida en dos federaciones, la Federación de Santa Fe y la Federación de Rosario.

Nadadores albiverdes en Copa Santa Fe 2

A continuación, repasamos las pruebas que afrontaron y los resultados obtenidos por los deportistas del Club Unión:

Agustina Periotti
200 combinados obteniendo 1° lugar
50mts pecho obteniendo 1° puesto
100 mts pecho obteniendo  1° puesto 
50mts espalda obteniendo 2° puesto 

Irina Sisuk 
50mts libre 
100mts libre obteniendo 2° puesto
200mts libre obteniendo 2°  puesto
50 mts pecho obteniendo  3° puesto 

Esmeralda Fler
50mts espalda obteniendo 2° puesto 
100mts espalda obteniendo 2° puesto 
50 mts mariposa obteniendo 1° puesto 
100 mts mariposa obteniendo 1° puesto 

Ingrid Sisuk
50 mts libre
100mts libre
50 mts pecho 
50 mts espalda  

Valentino Ellena
50mts libre
50mts espalda
50mts pecho
100mts pecho obteniendo 3° puestos en ambas pruebas

Gerónimo Perussia
50mts libres
100mts espalda 
200 mts pecho
y 200 mts combinado

Recordemos que los nadadores que obtuvieron los primeros puestos y los clubes con mayor puntaje acumulado pasan a la final en Rosario.

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