Pinotti respondió a las críticas de la Sociedad Rural de Sunchales y defendió el plan de contingencia hídrica

El intendente de Sunchales, Pablo Pinotti, salió al cruce de algunos cuestionamientos surgidos desde el sector agropecuario en relación con las acciones preventivas que lleva adelante el Ejecutivo municipal ante la posibilidad de nuevos eventos de lluvias intensas asociados al fenómeno de El Niño.

La Sociedad Rural de Sunchales había enviado una nota al Intendente donde expresaba su preocupación por las medidas previstas ante posibles eventos climáticos, especialmente por el eventual cierre de compuertas y la negativa municipal a autorizar trabajos de limpieza de tuberías, recambio de caños y zanjeo. También criticó las medidas preventivas incluidas en el Manual de Protección Civil por considerar que fueron elaboradas sin participación del sector productivo y sin contemplar adecuadamente la realidad de la actividad rural.

Pinotti sostuvo que le resultó "bastante extraño" que las críticas fueran presentadas como una posición general del sector rural. "Yo no diría de todo el sector rural, diría de dos dirigentes, tres dirigentes que se han expresado", afirmó, aunque reconoció que el campo necesita una mayor infraestructura y aseguró que el Municipio no desconoce su importancia como motor de la economía local.

"Con 10 millones de pesos mensuales no puedo hacer que el sector rural sea de primera"

Uno de los principales argumentos planteados por el intendente estuvo relacionado con los recursos disponibles para atender las necesidades de la zona rural.

Según explicó, la tasa rural genera actualmente un promedio de 10 millones de pesos mensuales, para una superficie de aproximadamente 33.000 hectáreas.

"La pregunta es si yo con 10 millones puedo hacer que sea de primera el sector rural. No, no lo puedo hacer", sostuvo Pinotti, aunque aclaró que el Municipio pretende avanzar en mejoras y que también existen otros recursos, como los provenientes del DREI, que se destinan a distintas necesidades de la administración municipal.

En ese sentido, planteó la necesidad de discutir alternativas estructurales para el financiamiento de los caminos rurales y puso como ejemplo el modelo implementado en Córdoba, donde —según explicó— una parte significativa del impuesto inmobiliario rural es coparticipada con consorcios integrados por municipios y productores.

"Eso hay que discutir, no discutir todo el tiempo esto de ir atrás y reclamarle", señaló.

Críticas al uso político de la problemática

Pinotti también interpretó que algunos de los cuestionamientos pueden estar atravesados por el escenario electoral.

"Estamos en un proceso previo a las elecciones. Hay actores que se están midiendo el traje o al menos tienen intenciones y juegan a esto", manifestó.

De todos modos, aseguró que no le preocupa dar la discusión política y remarcó que está dispuesto a debatir los cuestionamientos planteados por el sector.

Compuertas: "No las maneja el Municipio arbitrariamente"

Respecto de una de las principales preocupaciones expresadas por el sector rural, vinculada con el manejo de las compuertas, el Intendente explicó que se trata de un sistema que involucra a distintos organismos y que el Municipio no toma decisiones de manera unilateral.

"Los canales son jurisdicciones provinciales. Las compuertas las autoriza siempre la Provincia. El manejo de las compuertas no lo hace el Municipio arbitrariamente", afirmó.

Según explicó, intervienen profesionales de la Provincia, el Comité de Cuenca y el Gobierno municipal, que trabajan para regular el ingreso de agua a la ciudad.

Como ejemplo, recordó un episodio anterior en el que, ante una situación de saturación, se resolvió modificar algunos centímetros la apertura de una compuerta a partir de la intervención conjunta de un ingeniero de la Provincia y otro del Comité de Cuenca.

Limpieza de canales y falta de equipamiento

Sobre las críticas relacionadas con el mantenimiento de canales, cunetas y alcantarillas, Pinotti reconoció que existen tareas pendientes, pero atribuyó parte de las demoras a las limitaciones de equipamiento y recursos.

"La limpieza de canales nosotros la vamos haciendo. Viene lento justamente por la situación que estamos hablando. Nosotros no estamos equipados", señaló.

En ese sentido, aseguró que desde hace dos años plantea la necesidad de incorporar otro tractor para el Municipio, pero que la situación financiera impide concretar la compra.

"No lo puedo comprar porque no tengo el ingreso suficiente para poder financiarlo", explicó.

El intendente vinculó esta dificultad con la situación económica general del Municipio y sostuvo que la administración de los recursos debe analizarse de manera integral.

"La economía es compleja"

Pinotti también hizo referencia al nivel de endeudamiento municipal y a las obras que actualmente debe afrontar el Ejecutivo.

"El que administra la economía de algo tiene que verla integralmente, no la puedo ver parcialmente", afirmó.

En ese marco, señaló que el Municipio asumió créditos que comenzará a devolver y que parte de los recursos están destinados a obras de pavimentación pendientes. "No estoy haciendo pavimento nuevo de lo que yo pensé hacer en mi plan de gobierno. Estoy haciendo pavimento que no hizo Toselli, que lo cobraron. Lo tengo que hacer", sostuvo.

El intendente remarcó que la misma limitación presupuestaria afecta a los caminos rurales: existen sectores con pozos y falta de mantenimiento a los que el Municipio no logra llegar con la frecuencia necesaria.

Reclamo a Provincia y Nación

En otro tramo de sus declaraciones, Pinotti reclamó que la discusión sobre la problemática hídrica y la infraestructura rural no quede limitada a cuestionamientos hacia el Municipio.

"Es fácil ladrarle al intendente", sostuvo, y pidió que también se reclamen respuestas a los gobiernos provincial y nacional.

En ese sentido, mencionó gestiones realizadas ante distintos organismos y recordó, como ejemplo, las acciones llevadas adelante para conseguir infraestructura eléctrica para el sector rural. "Yo no me caso con nadie", afirmó al referirse a su relación con los distintos niveles de gobierno.

Participación del Comité de Cuenca

Ante el planteo de una supuesta falta de coordinación entre el Municipio y el Comité de Cuenca, Pinotti fue categórico: "Falso lo del diálogo con el Comité de Cuenca, totalmente falso".

Reconoció, no obstante, que puede haber existido un problema de comunicación que llevó a que algunas acciones no fueran conocidas públicamente.

Según detalló, funcionarios y profesionales municipales vienen trabajando desde hace más de dos meses con integrantes del Comité de Cuenca y de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia.

Además, señaló que existen gestiones vinculadas con obras de infraestructura que exceden las posibilidades del Municipio, entre ellas la intervención sobre un puente relacionado con un canal aliviador y un sector próximo a la Ruta Nacional 34.

Dos sunchalenses en Recursos Hídricos

Pinotti destacó además la presencia de profesionales oriundos de Sunchales dentro de la estructura provincial vinculada a la gestión hídrica.

Mencionó a Hernán Larroquete, Ingeniero civil en el Ministerio de infraestructura y a Jonatan Roberto, ingeniero hídrico y director de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Recursos Hídricos.

"Tenemos contacto permanente", afirmó el intendente, quien destacó el rol de ambos profesionales en el análisis y desarrollo de alternativas para mejorar la situación hídrica de la ciudad.

Ante El Niño, "todas las herramientas las vamos a buscar"

Finalmente, Pinotti reconoció que el escenario climático representa un desafío y sostuvo que el Municipio trabaja para contar con herramientas que permitan responder con mayor rapidez ante eventuales lluvias extraordinarias.

"El fenómeno del Niño lo tenemos arriba, es una situación compleja", manifestó, al tiempo que recordó episodios recientes registrados en otras ciudades del país, donde precipitaciones de gran intensidad en períodos muy cortos generaron graves inconvenientes.

El intendente insistió en que algunas de las obras necesarias requieren inversiones millonarias y dependen de los gobiernos provincial y nacional.

"Estamos dispuestos al acompañamiento", aseguró, y remarcó que la participación de los productores es bienvenida, aunque las decisiones operativas deben sustentarse en criterios técnicos y en la intervención de los organismos competentes.

"Estamos abiertos a la colaboración y en ningún momento me interesa enfrentarme con la institución", concluyó, diferenciando el respeto hacia la Sociedad Rural como institución de las diferencias que puedan surgir con dirigentes o personas en particular.