El Municipio firmó nuevo convenio de trabajo conjunto con la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria

Pinotti respondió a las críticas de la Sociedad Rural de Sunchales y defendió el plan de contingencia hídrica
Jorge TribouleyCiudadHace 5 horas
El Intendente cuestionó los planteos realizado por la entidad ruralista y aseguró que el Municipio trabaja de manera articulada con el Comité de Cuenca y la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia. El mandatario sunchalense reconoció que existen tareas pendientes por falta de equipamiento y aclaró que el manejo de las compuertas no lo hace el Municipio arbitrariamente. "Es fácil ladrarle al Intendente" sostuvo y pidió que también se reclamen respuestas a los gobiernos provincial y nacional.