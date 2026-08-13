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El Municipio firmó nuevo convenio de trabajo conjunto con la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria

El acuerdo posibilitará contar con más herramientas, capacitaciones y un acompañamiento integral a quienes elaboran y comercializan alimentos fortaleciendo el desarrollo productivo local y garantizando productos seguros y de calidad.
CiudadHace 11 horas Municipalidad de Sunchales
Nuevo convenio con ASSAL

El intendente Pablo Pinotti, junto al secretario de Desarrollo Humano y Promoción de Derechos, Daniel Bernini, y la secretaria de Producción y Empleo, Eugenia Gamero, encabezaron este jueves 12 con la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) para potenciar las políticas de salud alimentaria en la ciudad de Sunchales. También participaron la auditora, Lic. Natalia Linlaud y el Inspector, Gastón Herrera.

Por parte de la ASSAL provincial, sumaron su acompañamiento el secretario de la Agencia, Eduardo Elizalde, y la directora, Alicia Arcangioli, reafirmando la importancia de la descentralización y la articulación del sistema alimentario santafesino.

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