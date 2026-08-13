El Municipio recuperó dos calles clave para mejorar la conectividad en Villa Autódromo

La Municipalidad de Sunchales llevó adelante una intervención integral en el sector suroeste de la ciudad, en el barrio Villa Autódromo, con el objetivo de recuperar y habilitar dos calles que permanecieron cerradas durante años: Rómulo Bonzi y Virgilio Márquez.

Los trabajos permitieron recuperar estos accesos y mejorar la conectividad interna del barrio, brindando nuevas alternativas de circulación para los vecinos del sector.

Durante la intervención, personal municipal realizó el retiro de los montículos de tierra que impedían la circulación desde hace años y que se encontraban a la vera de la Ruta Nacional 34. El cierre prolongado de estas calles había reducido considerablemente el tránsito y favorecido el crecimiento de malezas sobre las calzadas de ripio, generando deterioro y dificultades para quienes viven en la zona.

Además de la apertura de los accesos, se llevaron adelante tareas de limpieza y despeje de los desagües, que se encontraban obstruidos por residuos y otros elementos. También se nivelaron las calles y se incorporó una cantidad significativa de ripio para mejorar las condiciones de circulación.

Como parte de la intervención, antes de habilitar nuevamente las calles se colocó la señalización correspondiente, con el objetivo de ordenar el tránsito y garantizar condiciones de mayor seguridad para quienes circulen por el sector.

“Decidimos intervenir, recuperar estos accesos y darle más conectividad al barrio con estas calles habilitadas”, explicó Luis Zamateo.

El funcionario destacó que la intervención no se limitó al retiro de los montículos de tierra, sino que implicó una recuperación integral de las calles, incluyendo la limpieza de desagües, nivelación, aporte de ripio y colocación de señalización.

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos y a todas las personas que circulen por el sector hacerlo con precaución, respetando la señalización y las nuevas condiciones de circulación.