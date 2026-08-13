Pinotti cuestionó el recorte a la readecuación de la tasa municipal: “No podemos bajar la vara de los servicios”

El intendente de Sunchales, Pablo Pinotti, defendió la necesidad de avanzar con una readecuación de la tasa municipal y cuestionó el proyecto alternativo aprobado por la oposición en el Concejo Municipal, que redujo sustancialmente la propuesta elevada por el Ejecutivo.

Según explicó, el planteo municipal partía de la existencia de un “déficit histórico” entre los recursos que genera la tasa y el costo efectivo de los servicios que presta el Municipio. En ese sentido, recordó que el Ejecutivo había propuesto incorporar un cargo fijo de 100 UCM destinado fundamentalmente a cubrir los costos vinculados con la recolección de residuos y el alumbrado público.

Sin embargo, el proyecto presentado y aprobado por la oposición estableció cargos de 40 UCM para tres categorías y 30 UCM para otra, otorgándole el 40% de lo que pedía el oficialismo.

“No estábamos pidiendo un tarifazo”

Pinotti sostuvo que la propuesta del oficialismo no debe interpretarse como un aumento desmedido, sino como una actualización vinculada con el costo real de los servicios. “Nosotros no estábamos pidiendo un tarifazo, no estábamos pidiendo que se pague algo imposible”, afirmó.

El intendente planteó que el Municipio enfrenta una brecha cercana al 75% entre lo que recauda mediante la tasa y el costo de los servicios. Ese déficit, explicó, se cubre actualmente con otros recursos, principalmente provenientes del Derecho de Registro e Inspección (DREI) y de la coparticipación.

En este punto, también hizo referencia a la reducción de recursos provenientes del Estado nacional y a la desaparición de determinados programas y transferencias que anteriormente contribuían al financiamiento municipal.

“Nosotros tenemos que innovar con los ingresos. Pero los Municipios no pueden cobrar impuestos. Yo cobro un servicio. Ese servicio tiene que adecuar su valor al costo”, sostuvo.

El estado de los vehículos y el costo de los servicios

Uno de los principales argumentos utilizados por el mandatario sunchalense para justificar la actualización está relacionado con el estado del parque automotor municipal y con la necesidad de sostener los servicios existentes.

El intendente recordó que el Municipio cuenta con cuatro camiones recolectores adquiridos entre 2010 y 2011, que durante años trabajaron extensas jornadas y que actualmente presentan un importante desgaste.

También mencionó el trabajo realizado durante su gestión para recuperar vehículos y herramientas, vender chatarra y poner en funcionamiento maquinaria que se encontraba fuera de servicio.

“Hoy tenemos cuatro motoniveladoras funcionando. Esas cuatro motoniveladoras, que tienen GPS y están controladas, nos gastan 80 litros por día. Eso cuesta”, ejemplificó.

En esa línea, señaló que Sunchales mantiene alrededor de 600 cuadras de ripio que requieren tareas permanentes de mantenimiento y que cada intervención implica costos de combustible, horas de trabajo, maquinaria y materiales.

“No es que la plata se la lleva el agua. Hay mucha plata que se está poniendo porque hay más servicios”, afirmó.

Críticas a la oposición y al debate de cara a 2027

El jefe municipal también cuestionó que la discusión sobre la tasa pueda estar atravesada por intereses electorales de cara a 2027.

“Esta jugada de pensar en el 2027, en limar al Intendente, que el Intendente no tenga recursos, que reniegue para ver cómo paga el sueldo, que reniegue en andar con chatarras y dar vergüenza, la verdad que es terrible”, manifestó.

Pinotti sostuvo que una reducción de los recursos disponibles no solamente afecta al Ejecutivo, sino también a los trabajadores municipales y a la calidad de los servicios que reciben los vecinos.

Al mismo tiempo, valoró que el Concejo Municipal haya debatido el tema, aunque expresó su desacuerdo con el resultado final. “Sí valoro la vocación de parte del Concejo Municipal, al menos de sentarse a debatir. Eso es un buen gesto del Concejo, lo valoro. No comparto el resultado final”, señaló.

Rechazo a las críticas por el gasto político

Ante los cuestionamientos de la oposición sobre el gasto en personal y funcionarios, Pinotti fue categórico: “El gasto político primero es mentira”.

Como argumento, sostuvo que los costos de la estructura política municipal son inferiores a los de otras jurisdicciones y destacó que existe un único vehículo oficial, mientras que muchos funcionarios utilizan sus automóviles particulares para desarrollar sus tareas.

También defendió la necesidad de contar con profesionales capacitados dentro del Estado municipal. “Hay que buscar a los mejores muchas veces para resolver problemas”, afirmó, al tiempo que cuestionó la idea de reducir recursos sin analizar previamente las consecuencias sobre la capacidad operativa del Municipio.

Respecto de los funcionarios políticos, recordó que al inicio de su gestión estableció mediante decreto que quienes integran su gabinete dejarán sus funciones junto con él el 10 de diciembre y no podrán concursar ni pasar a planta permanente de la administración municipal. “Entran conmigo, se van conmigo”, resumió.

“No podemos ir para atrás”

Pinotti sostuvo que el Municipio realizó durante el último año y medio un proceso de reducción de costos y control del gasto, incluyendo una disminución de horas extras y un mayor control sobre el uso del combustible y los recursos municipales.

Sin embargo, reconoció que esas medidas también tuvieron consecuencias sobre determinados servicios.

“Llegamos a un punto extremo de recortar las horas extras al 100%. Esto significa que los fines de semana muchos empleados que antes estaban limpiando y acomodando, hoy no los vemos. Y eso tiene un impacto negativo en la ciudad”, explicó.

Por ese motivo, consideró que la discusión central debería estar puesta en qué tipo de ciudad se pretende construir.

“Nosotros no podemos irnos para abajo, no podemos bajar la vara. La discusión primaria de todo esto es qué ciudad queremos”, sostuvo.

La emergencia económica y el rol del Concejo

Consultado sobre la posibilidad de que la oposición apruebe una ordenanza de emergencia económica impulsada por los concejales libertarios, Pinotti aseguró que no le preocupa la iniciativa, aunque pidió que cualquier herramienta de ese tipo tenga objetivos concretos. “Las herramientas de emergencia son herramientas para los Ejecutivos”, afirmó.

En ese sentido, dijo que podría respaldar una ordenanza que permita agilizar procesos administrativos, acelerar licitaciones, facilitar mecanismos de financiamiento o mejorar la gestión de los recursos.

“Si la propuesta es un eslogan porque están juntando votos o porque quieren limar al Intendente, no sirve”, cuestionó. Y agregó: “Que el Concejo Municipal me ayude y me dé herramientas, que son herramientas para ellos también, y que no me meta el palo en la rueda porque le hace daño a la ciudad”.

Una “readecuación tarifaria”, no una reforma tributaria

Finalmente, Pinotti insistió en diferenciar la propuesta del Ejecutivo de una reforma tributaria.

“Esto no fue una reforma tributaria, lejos de eso. Esto fue apenas una readecuación”, explicó.

El objetivo era revisar los mínimos que pagan determinados contribuyentes, actualizar los valores en función del costo de los servicios y evitar que algunos inmuebles continúen abonando montos que, a criterio del Ejecutivo, quedaron muy por debajo del costo real de las prestaciones.

Entre los servicios mencionó el mantenimiento de calles de ripio, corte de pasto, limpieza, recolección de residuos y otras tareas que el Municipio fue incorporando o retomando.

Al mismo tiempo, planteó la necesidad de focalizar los subsidios en quienes realmente los necesitan, como personas desocupadas, jubilados, adultos mayores o vecinos en situaciones económicas vulnerables.

“Hay que pagar lo que nos cuesta ese servicio y, en el caso de situaciones como desocupados, mayores, jubilados, gente que necesita realmente un subsidio de pagar mucho menos, ahí hay que poner el énfasis”, sostuvo.

El intendente cerró su planteo reivindicando la necesidad de discutir públicamente el costo de los servicios y el nivel de prestación que pretende la ciudad. “Lo que yo quiero hacer es no ir para atrás, ir para adelante, mejorar y dejar de tener esa mirada tan miserable, tan pobre, tan a corto plazo. Me parece que la ciudadanía se merece otra cosa”, concluyó.