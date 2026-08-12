ayuDAR: Un compromiso colectivo que transforma oportunidades

UNICEF Argentina lleva adelante un trabajo para promover el bienestar y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el país.

Bajo el lema "Lo que das, se transforma", la campaña volvió a poner en valor el poder de los pequeños gestos cuando forman parte de un compromiso colectivo. Cada aporte individual, sumado al de miles de personas, se convierte en más oportunidades para crecer, aprender y desarrollarse.

"Estamos profundamente agradecidos con cada asociado que decidió ser parte de esta iniciativa. Una vez más demostramos que, cuando una comunidad se une detrás de una causa común, puede generar un impacto real en la vida de quienes más lo necesitan", expresó Fernando Werlen, Director General de SanCor Salud.

Desde hace ocho años, #ayuDAR representa una forma concreta de canalizar el compromiso solidario de SanCor Salud, una de las empresas líderes en medicina privada del país, y de quienes forman parte de su comunidad. En cada edición, la campaña reafirma la convicción de que cuidar también significa acompañar, generar oportunidades y contribuir a construir un presente y futuro con más posibilidades para las nuevas generaciones.

Gracias al trabajo que articula UNICEF Argentina, niñas, niños y adolescentes de todo el país acceden a mejores oportunidades vinculadas con la salud, la educación, la protección y el ejercicio de sus derechos.

Con iniciativas como #ayuDAR, SanCor Salud continúa promoviendo acciones que trascienden el cuidado de la salud para contribuir activamente al bienestar integral de las comunidades, convencido de que las grandes transformaciones comienzan con decisiones individuales y alcanzan su verdadero impacto cuando se construyen entre todos.