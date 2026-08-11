Santa Fe perdió 290 tambos en un año y la lechería sigue concentrándose

Santa Fe sigue siendo una pieza central de la lechería argentina, pero el mapa productivo está cambiando. En apenas un año, la provincia registró 290 unidades productivas tamberas menos, de acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (CES-BCSF) sobre la base de datos del SENASA.

El número de tambos activos pasó de 3.345 en junio de 2025 a 3.055 en junio de 2026. La cuenta permite dimensionar la velocidad del proceso: en promedio, desapareció un establecimiento cada 1,26 días, es decir, aproximadamente cada 30 horas.

La contracción alcanza al 8,7% de los establecimientos santafesinos en apenas doce meses. Y ocurre en una provincia que concentra el 34,8% de los tambos activos de todo el país, con unas 8.780 unidades productivas a nivel nacional.

El corazón de la lechería argentina

La reducción de establecimientos no implica que Santa Fe haya perdido su peso dentro de la cadena. Por el contrario, la provincia continúa ocupando un lugar estratégico.

Al 30 de junio de 2026 contabilizaba 941.428 bovinos en unidades productivas destinadas a la actividad tambera, equivalentes al 31,1% de las existencias nacionales. Sólo Córdoba presenta un stock superior, con 951.672 animales.

Además, la actividad se encuentra fuertemente concentrada geográficamente. Los departamentos Castellanos, Las Colonias, San Cristóbal y San Martín reúnen el 81,6% de los bovinos destinados a tambo en Santa Fe y concentran el 85,3% de los establecimientos provinciales.

La región, por lo tanto, conserva su condición de núcleo de la producción láctea nacional aun cuando el número de unidades productivas continúa retrocediendo.

Menos tambos, pero más leche

Uno de los datos más significativos del informe aparece al cruzar la caída de establecimientos con la evolución de la producción.

Durante el primer semestre de 2026, Santa Fe produjo 699,5 millones de litros de leche cruda, según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo relevados por el CES-BCSF. El volumen representa un incremento interanual del 1,7% respecto del mismo período de 2025.

Es decir: mientras desaparecen unidades productivas, la producción provincial no sólo se sostiene, sino que aumenta.

El informe proyecta que, si no se producen eventos climáticos de magnitud durante el segundo semestre, la producción podría terminar el año en niveles similares a los de 2025 o incluso mostrar un crecimiento cercano al 3% interanual.

El dato expone una de las principales transformaciones que atraviesa la actividad: la producción se sostiene con una menor cantidad de establecimientos, una dinámica compatible con un proceso de concentración productiva.

Los tambos más chicos, bajo mayor presión

La estructura productiva santafesina ayuda a explicar el fenómeno.

De los 3.055 tambos registrados, 1.610 cuentan con entre 101 y 250 vacas, lo que representa el 52,7% del total. A su vez, existen 305 establecimientos con hasta 50 vacas y otros 568 con entre 51 y 100 animales. En conjunto, estos dos segmentos representan el 28,6% de las unidades productivas.

En el otro extremo aparecen 98 establecimientos con entre 501 y 1.000 vacas y apenas 11 con más de 1.000.

La estructura muestra que una porción significativa de la actividad todavía está en manos de establecimientos de escala relativamente acotada, precisamente los que enfrentan mayores dificultades para absorber incrementos de costos, incorporar tecnología o atravesar períodos de márgenes estrechos.

El precio de la leche no alcanza para recomponer los márgenes

El problema no pasa solamente por la cantidad de tambos. El informe también pone el foco sobre la ecuación económica de los productores.

En junio de 2026, el precio promedio pagado al productor primario alcanzó $520,4 por litro, frente a los $474,8 registrados en junio del año anterior. El incremento interanual fue del 9,6%, pero el informe advierte que esa evolución quedó "notablemente por detrás de la inflación".

En este contexto, el CES-BCSF señala la presencia de márgenes mínimos que en muchos casos no alcanzan a cubrir los costos operativos del eslabón primario.

A esa situación se suman el aumento de costos fijos, particularmente en energía y alimentación del ganado; las dificultades vinculadas al recambio generacional; y las asimetrías en la formación y traslado de precios dentro de la cadena.

El resultado es una presión especialmente fuerte sobre los establecimientos más pequeños y una aceleración del proceso de salida de productores.

La paradoja: producir más con menos unidades

El escenario que describe el informe puede resumirse en una paradoja: Santa Fe mantiene y hasta incrementa su producción de leche, pero lo hace con cada vez menos tambos.

En doce meses desaparecieron 290 unidades productivas. Al mismo tiempo, la provincia mantiene casi un tercio del stock bovino tambero nacional y más de un tercio de los establecimientos lecheros activos del país.

La tendencia plantea un cambio estructural para la cadena: la desaparición de unidades productivas puede coexistir con una producción estable o creciente si los establecimientos que permanecen aumentan su escala, productividad y eficiencia.

Pero también deja una pregunta económica de fondo: qué ocurre con la diversidad productiva y con los pequeños y medianos productores que no logran alcanzar las escalas necesarias para sostener la actividad.

Tecnología y exportaciones, las apuestas hacia adelante

Frente a este escenario, el informe identifica algunos factores que podrían contribuir a recomponer las perspectivas del sector.

Entre ellos aparecen la calidad de la materia prima, la incorporación de tecnología y las mejores perspectivas del mercado externo. La adopción de herramientas de vanguardia puede contribuir a elevar la productividad y mejorar la eficiencia de los establecimientos que continúan en actividad.

Pero el desafío inmediato sigue siendo sostener la rentabilidad del eslabón primario.

Porque detrás de las estadísticas hay una transformación concreta: en sólo un año Santa Fe pasó de tener 3.345 tambos activos a 3.055.

Son 290 unidades productivas menos. Y, haciendo la cuenta sobre 365 días, significa que la provincia perdió, en promedio, un tambo cada 30 horas.

Una señal contundente de que la reestructuración de la lechería argentina no es una tendencia futura: ya está ocurriendo en el territorio productivo santafesino.