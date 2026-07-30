El Gobierno aprobó una nueva vacuna antiaftosa y espera que bajen más los precios

Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger

"Vecol es un importante proveedor mundial de vacunas aftosa. En Uruguay vende unas 6 millones de dosis anuales, siendo allí el mayor proveedor" , indicó.

Y dijo que "la posible irrupción de Vecol (por ahora es tan solo la autorización de venta) nos ayuda a reforzar un entorno más competitivo en este mercado".

Stuzenneger destacó que en Argentina se ha avanzado mucho en materia de baja de precios de la vacuna y confió en que esta aprobación permitirá reducirlos aún más.

"La realidad es que hemos avanzado durante la presidencia de @JMilei muchísimo. Y aunque los precios todavía no son los de la región ya no son un valor escandaloso. Nos acercamos a la normalidad" , aseguró.

El ministro envió una felicitación al equipo económico y compartió el siguiente gráfico sobre cómo vienen bajando los precios de la vacuna.

Agencia NA