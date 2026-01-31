Inseguridad rural: CRA lanzó un canal de denuncias para reunir datos y fortalecer reclamos

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) lanzó una campaña nacional para fortalecer la lucha contra la inseguridad rural y convocó a los productores a denunciar hechos de abigeato, robos y daños a través de su sitio web. Esta propuesta tiene el objetivo de que cada episodio deje de quedar aislado y se convierta en información utilizable.

Tras un cierre de año marcado por numerosos delitos en distintas regiones del país y con un 2026 que se perfila con una tendencia similar, la entidad advierte que la inseguridad rural se consolidó como una problemática que afecta a miles de familias rurales en todo el territorio nacional. En ese marco, la iniciativa busca convertir cada caso en un registro respaldado por datos, que permita sostener reclamos con mayor solidez ante autoridades, mesas de seguridad y organismos correspondientes.

El canal de reportes funciona desde la página oficial de CRA (www.cra.org.ar). Entrando en la pestaña "Hacé tu denuncia", los productores pueden cargar lo sucedido y contribuir a visibilizar la magnitud de los delitos que se registran en zonas rurales.

Desde CRA remarcaron que el sistema fue pensado para facilitar el paso a la acción. Se trata de una propuesta fácil de usar, para que la denuncia pueda realizarse de manera anónima y confidencial, con el foco puesto en sumar información sin exponer a quienes reportan.

El formulario solicita datos básicos de identificación y localización, como: nombre y apellido, teléfono, correo electrónico, provincia y ciudad, además de un campo para indicar el delito sufrido, lo que permite ordenar la información y construir un relevamiento más consistente.

Con esa base, la campaña busca que los hechos reportados se conviertan en evidencia acumulada. Para luego convertirse en un insumo para sostener reclamos con información y datos, y para reforzar los pedidos de intervención ante los ámbitos de seguridad y las autoridades competentes.

A pesar de que el canal no reemplaza ni constituye una denuncia policial,se trata de una herramienta institucional destinada a recopilar información y dimensionar la problemática. En un escenario donde el delito muchas veces se dispersa en relatos sueltos, la apuesta por un canal simple, anónimo y confidencial intenta convertir cada caso en dato con el objetivo el objetivo de obtener más trazabilidad para el problema y más presión institucional para lograr respuestas.