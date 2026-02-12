Saputo vende el 80% de su negocio lácteo en Argentina a Gloria Foods

La multinacional de origen canadiense Saputo firmó un acuerdo para vender el 80% de su división láctea en la Argentina a Gloria Foods, un holding de productos lácteos y alimentos de Perú. La operación fijó un valor aproximado de US$630 millones estadounidenses y le permitirá a la compañía recibir ingresos netos estimados en US$400 millones, después de impuestos, sujeto a ajustes habituales. En la Argentina Saputo es la industria que más recibe leche: fueron más de 3,5 millones de litros diarios en 2024/2025,

Según informó la compañía, la venta no es solo financiera, sino que implica el traspaso de activos industriales clave y de marcas con fuerte penetración en las góndolas argentinas. El acuerdo de transacción incluye dos plantas de producción y la titularidad de etiquetas históricas como La Paulina, Ricrem y Molfino.

Aclararon que, a pesar de ceder el control, la firma canadiense no se retira totalmente del país. Conservará un 20% de las acciones, una decisión estratégica que le permitirá mantener el flujo de exportaciones. Según los términos del acuerdo, la nueva gestión bajo Gloria Foods continuará fabricando productos específicos en nombre de Saputo para abastecer sus mercados internacionales.

Según informó Gloria Foods esta adquisición forma parte de su estrategia de expansión en América Latina y busca fortalecer su posicionamiento en el sector lácteo regional. Destacaron que el 20% restante de las acciones permanecerá en manos de Saputo Inc., lo que permitirá mantener una relación societaria y comercial entre ambas compañías.

Saputo es uno de los diez principales procesadores de lácteos del mundo: produce, comercializa y distribuye una amplia gama de productos lácteos de la más alta calidad, incluyendo queso, leche líquida, leche y crema de larga duración, productos cultivados e ingredientes lácteos.

De acuerdo con la firma, esta decisión responde a un cambio en la estrategia global de la compañía para mejorar su asignación de capital, según informaron. En el último año móvil, la filial argentina generó ingresos por aproximadamente $1200 millones de dólares canadienses, lo que representaba cerca del 7% de la facturación consolidada del grupo.

Carl Colizza, presidente y director ejecutivo de Saputo, explicó la lógica detrás de la desinversión: “El anuncio de hoy refleja nuestros esfuerzos por optimizar nuestra presencia global para un crecimiento a largo plazo. El valor que se obtendrá reconoce tanto la excelencia operativa del equipo como la solidez de mercado de las marcas que han construido. Esta desinversión mejora nuestra flexibilidad financiera y respalda la reinversión específica en plataformas que ofrecen las mayores oportunidades de crecimiento, a la vez que nos permite mantener una cartera de productos de origen argentino para nuestros mercados internacionales”.

Además, resaltó que están “profundamente agradecidos a los colegas en la Argentina por su pasión, dedicación y contribuciones al éxito de Saputo”. “Esperamos ver que estos sólidos activos y marcas sigan prosperando bajo la nueva propiedad”, indicó.

En ese sentido, también mencionó que la compañía seguirá adoptando un enfoque equilibrado en la asignación de capital. “Este marco impulsa el crecimiento orgánico, a la vez que facilita inversiones estratégicas y la recompra de acciones a corto plazo”, observó.

Saputo informó que la transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y se espera que se concrete formalmente durante el primer trimestre del año fiscal 2027 de la compañía. Hasta el momento del traspaso continuará operando como uno de los principales procesadores de leche en la Argentina, un mercado donde ha liderado el ranking de procesamiento durante años.

Saputo cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo “SAP” y es un fabricante líder de queso y procesador de leche líquida y crema en Canadá, un procesador líder de lácteos en Australia y, antes de la desinversión prevista, el principal procesador de lácteos en Argentina. En EE.UU. se encuentra entre los tres principales productores de queso y es uno de los mayores productores de productos lácteos de larga duración y cultivados. En el Reino Unido, Saputo es el fabricante líder de quesos de marca y cremas lácteas para untar.

Fuentes del sector confirmaron que la operación se manejó bajo un estricto hermetismo. “Estamos todos tratando de entender qué pasó; nadie tenía la más mínima idea de que esto se estaba gestando”, dijo a LA NACION una fuente del sector. La sorpresa radica en que las proyecciones para la multinacional canadiense eran opuestas a una salida. “Todos creíamos que Saputo, lejos de achicarse en la Argentina, se iba a expandir. Que una ‘top 10’ mundial se retire indica que hay alguna ecuación del negocio en el país que no les está cerrando. Lamentablemente, es una señal de que el contexto local, lejos de atraer la inversión, la espanta”, opinó la fuente.

“Corlasa [Gloria] venía andando muy bien, pero no imaginábamos un salto de esta magnitud. Saputo ya lideraba el procesamiento; al sumarle el volumen de Corlasa, la fusión los convierte, por lejos, en la empresa número uno de la Argentina”, detallaron en el sector.

Esta operación ratifica, además, la estrategia de expansión regional del Grupo Gloria, que ya ha concretado inversiones fuertes en Chile y Uruguay, y ahora toma el control de la mayor plataforma exportadora de quesos de la Argentina.

Para otros analistas del sector, la desinversión de Saputo no debe leerse linealmente como un desinterés por el país, sino como parte de la gimnasia de las grandes corporaciones lácteas. “No lo veo necesariamente como una desinversión, sino como maniobras de industrias globales que compran y venden activos de forma permanente. Fonterra, por ejemplo, ha realizado operaciones similares recientemente”, explicó una fuente consultada.

Sin embargo, el movimiento no deja de ser llamativo, indicó. “Es raro porque la Argentina tiene todo para crecer y es uno de los pocos países con capacidad real de responder a la demanda futura de alimentos en el mundo”, añadió el experto.

La llegada de Gloria Foods al control de una marca líder en la Argentina es vista por el mercado como una “buena noticia” en términos de continuidad empresarial. Recordaron que el grupo peruano ya opera Corlasa (con un procesamiento de 800.000 litros diarios) y es percibido como un actor con “mucha aspiración regional y solvencia”.

FUENTE: LANACION.COM