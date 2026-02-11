Paritarias 2026 en Santa Fe: Estatales y docentes pasaron a cuarto intermedio hasta el 18 de febrero

En primer lugar los estatales, ATE y UPCN, plantearon la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido y reclamaron revisar el desfasaje salarial del último bimestre de 2025, que, según señalaron, ronda el 3%.

Estatales: revisión del 3% y foco en los salarios más bajos

Tras la reunión, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, calificó el encuentro como “una buena reunión” y aseguró que se abordaron distintos aspectos de la realidad económica provincial.

“Hemos contemplado las dificultades que se han acentuado a lo largo de 2025. Estamos esperando el dato del IPEC y a partir de ahí terminar de avanzar, atendiendo a todos pero poniendo el acento en los sectores de menores ingresos”, sostuvo.

El Gobierno se comprometió a revisar el desfasaje pendiente de noviembre y diciembre y a establecer una política salarial porcentual a partir de enero. Además, adelantó que se cumplirá lo acordado el semestre pasado y que se evaluará el reconocimiento de las diferencias inflacionarias.

Desde los gremios remarcaron que el 80% de los trabajadores estatales percibe salarios cercanos a los 900.000 pesos, por lo que los aumentos porcentuales tienen un impacto limitado. En ese sentido, no descartan sumar adicionales o sumas específicas para mejorar los ingresos más bajos. La modalidad de actualización —cláusula gatillo o revisiones periódicas— continuará en debate.

Docentes reclaman un 33% y el cuestionamiento de Asistencia Perfecta

En paralelo, la paritaria docente también quedó en suspenso hasta el 18 de febrero, pero con un clima más tenso. Desde Amsafé y Sadop cuestionaron la falta de una propuesta concreta por parte del Ejecutivo.

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, aseguró que la pérdida salarial acumulada asciende al 33%. “Estamos perdiendo contra la inflación y quedando debajo de la línea de la pobreza. Pedimos un aumento del 33% y que los jubilados lo perciban de manera simultánea”, afirmó.

Alonso también reclamó la suspensión del aporte solidario y la derogación del programa Asistencia Perfecta. “Los docentes estamos extorsionados por un premio que nos obliga a ir enfermos. Este ámbito paritario no es de discusión, es de imposición”, expresó. Y advirtió: “Si el Gobierno no cambia su actitud, el 2 de marzo las clases van a comenzar en la calle”.

Por su parte, el titular de Sadop Santa Fe, Pedro Bayúgar, señaló que el gremio tiene “vocación de iniciar conversaciones salariales y discutir condiciones de trabajo”, pero acusó al Ejecutivo de mantener “una actitud refractaria”.

“Los docentes se sienten extorsionados con el presentismo y hay una política de ajuste en las juntas médicas, sin contemplar la salud y la salud mental. Hemos planteado casos concretos”, sostuvo.

Goity defendió la Asistencia Perfecta y confirmó que trabajan en una propuesta salarial

El ministro de Educación, José Goity, aseguró que el Gobierno mantiene la voluntad de alcanzar un acuerdo. “Estamos reunidos con la voluntad de lograr acuerdos y mejorar las condiciones. Desde enero llevamos 21 reuniones paritarias y tenemos la voluntad de reunirnos cuantas veces sea necesario para construir los acuerdos que hagan falta”, afirmó.

Goity reconoció el impacto del contexto económico nacional en el sector. “El país atraviesa un momento difícil, con caída del poder adquisitivo y pérdida de ingresos. Eso impacta en el docente y en el estatal, y nosotros no somos ajenos a esa realidad”, señaló, aunque remarcó que en las escuelas “todos los días pasan cosas buenas” gracias al compromiso de docentes y equipos directivos.

En relación al premio por Asistencia Perfecta, cuestionado por los gremios, explicó que se trata de “un suplemento que el resto de los empleados públicos no percibe” y que se paga por encima del acuerdo paritario. “El acuerdo salarial se cumple al 100%. El premio es un sobreacuerdo. Es una política que mejoró la regularidad en el aula y, como todas, la revisamos permanentemente”, sostuvo.

Sobre las críticas sindicales que señalan que hay docentes que trabajan enfermos para no perder el incentivo, fue categórico: “No puedo opinar sobre declaraciones descontextualizadas que resultan hasta irresponsables”. Finalmente, confirmó que el Gobierno trabaja en una propuesta salarial junto a los ministerios de Trabajo y Economía para presentarla en el próximo encuentro.

Un escenario abierto a dos semanas del inicio de clases

Mientras que en la administración central la discusión parte de un desfasaje estimado en el 3%, en el sector docente el reclamo se eleva al 33%, lo que marca una diferencia sustancial en la base de negociación.

Con el calendario escolar fijando el inicio del ciclo lectivo para el 2 de marzo, el cuarto intermedio hasta el 18 de febrero aparece como una instancia clave. El Gobierno deberá presentar una propuesta concreta para evitar que el conflicto escale y condicione el comienzo de clases en la provincia.