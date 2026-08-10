La provincia presentó líneas de financiamiento con tasas bonificadas para la compra de remises y taxis

Los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Economía, Pablo Olivares, presentaron este lunes nuevas líneas de financiamiento destinadas a renovar la flota del transporte interurbano de pasajeros y modernizar taxis y remises en toda la provincia.



La iniciativa contempla $ 10.000 millones para empresas de transporte interurbano y $ 4.000 millones para taxis y remises. Los créditos tendrán tasas bonificadas por la Provincia y contarán con el respaldo del Fondo de Garantías de Santa Fe (Fogafe), una herramienta que busca facilitar el acceso al financiamiento y promover la incorporación de nuevas unidades.

Para el transporte público interurbano se dispuso un cupo de $ 10.000 millones destinado a empresas con certificado Mipyme vigente que busquen renovar o incorporar unidades. A través del Nuevo Banco de Santa Fe y del Banco Municipal de Rosario podrán acceder a créditos de hasta $ 1.000 millones, con plazos de hasta 60 meses. La Provincia bonificará 10 puntos porcentuales anuales durante los primeros 36 meses.



La línea para taxis y remises contará con un cupo de $ 4.000 millones. A través del Nuevo Banco de Santa Fe se otorgarán préstamos de hasta $ 200 millones por beneficiario, con plazos de 24 meses a tasa fija del 39 % o de 36 meses a tasa variable. La Provincia bonificará 7,5 puntos porcentuales anuales.



El Banco Municipal de Rosario, en tanto, ofrecerá financiamiento de hasta $ 150 millones, con un plazo de devolución de 36 meses y una bonificación provincial de 12 puntos porcentuales anuales.



Ambas líneas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar los cupos disponibles.

Sostener la conectividad territorial

Durante la presentación, Puccini destacó la articulación entre el Estado, las entidades financieras y el sector privado. “Del lado público hay un trabajo en equipo, que es lo que el privado también espera”, afirmó.



El ministro remarcó además la necesidad de sostener la conectividad territorial en un escenario complejo para el sector. “Estamos trabajando para sostener destinos, sostener rutas, tratar de empezar a innovar y hacer cada ruta más sostenible, sabiendo que cada ruta que se cae es un pueblo que deja de estar conectado”, señaló.



Puccini destacó que estas herramientas financieras buscan generar un impacto que trascienda a los beneficiarios directos. “Son recursos santafesinos que, en un círculo virtuoso, están volviendo a la cadena productiva, y una articulación con los bancos vuelve a un crédito que no es solamente para el dueño de su movilidad, sino que es la prestación de un servicio”, sostuvo.





Sostener el sistema de transporte

Por su parte, Olivares recordó que el Gobierno nacional eliminó los aportes al transporte público del interior del país, aunque continúa percibiendo el impuesto a los combustibles. “Ante esas situaciones, Provincia y municipios nos arremangamos porque tenemos la concepción de que estamos para solucionar problemas”, afirmó.



El ministro de Economía destacó además la participación del Nuevo Banco de Santa Fe y del Banco Municipal de Rosario en el financiamiento y explicó el papel de Fogafe. “El fondo de garantías permite tener lo que históricamente daba el banco público”, señaló, al remarcar que este instrumento facilita a las empresas el acceso al sistema financiero.



La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, precisó que en Santa Fe funcionan unos 8.900 remises y 6.500 taxis, además de un sistema interurbano integrado por servicios metropolitanos, de larga distancia y empresas de fomento.



Alvarado recordó que desde enero de 2024 el Gobierno nacional retiró los fondos, asistencias y subsidios destinados al transporte del interior, con excepción del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En ese contexto, señaló que desde el inicio de la actual gestión la Provincia invirtió más de $ 250.000 millones para sostener el sistema y garantizar la movilidad de los santafesinos.







