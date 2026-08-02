Santa Fe exige a Nación frenar el impacto tarifario eléctrico sobre el sector productivo provincial

Ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini

Ante la preocupación generalizada y los reiterados reclamos de distintos sectores productivos, que alertaron al Ministerio de Desarrollo Productivo sobre incrementos de hasta el 500 % en las facturas de energía, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe inició gestiones ante el Gobierno nacional para impulsar medidas que atenúen el impacto de esos aumentos sobre las industrias y los grandes comercios.

Desde la Empresa Provincial de la Energía (EPE) explicaron que la suba extraordinaria no responde a una decisión de la Provincia, sino a la aplicación de la Resolución Nº 976/23 de la Secretaría de Energía de la Nación, dictada durante la gestión del expresidente Alberto Fernández y actualmente implementada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa). La normativa incorpora nuevos conceptos tarifarios, denominados “Cargo Estabilizado Grandes Usuarios de Distribución (GUDIs)” y “Ajuste Complementario de Potencia GUDIs”, cuyo costo es trasladado a las distribuidoras para su cobro a los usuarios alcanzados.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, adelantó que en los próximos días mantendrá una audiencia con autoridades nacionales para plantear la situación y explorar alternativas que permitan amortiguar el impacto tarifario en un contexto de caída de la producción y retracción del consumo.

Alcance

Puccini precisó que en Santa Fe el universo afectado alcanza a unas 340 industrias y cooperativas. “La preocupación está dada por el fuerte incremento de los costos operativos en un escenario de baja actividad económica. Estamos hablando de cuatro facturas consecutivas con aumentos crecientes que ponen en jaque a las industrias”, afirmó.

Para dimensionar la magnitud del problema, el Gobierno Provincial advirtió que los conceptos incorporados por la Resolución Nº 976/23 registraron un incremento cercano al 500 % (491,9 %) en apenas un mes, al comparar las facturas correspondientes a abril y mayo de 2026. En algunos casos, los recargos adicionales superaron los 200 millones de pesos entre un período y otro.

A nivel provincial, la evolución de la facturación del organismo nacional que impacta en los usuarios santafesinos refleja la aceleración de esos cargos. En marzo -facturación recibida en mayo- el monto superó los 414 millones de pesos; en abril -factura de junio- ascendió a 1.271 millones; en mayo -factura de julio- trepó a 7.110 millones; mientras que para la factura de agosto se proyecta un total superior a los 14.300 millones de pesos. Según el Gobierno Provincial, este traslado lineal de costos elimina la previsibilidad financiera y deteriora la competitividad de las empresas santafesinas.

Desde la EPE remarcaron que Cammesa determina estos cargos y establece los montos que las distribuidoras -como EPE, EPEC o Enersa, entre otras de la Región Centro- deben incorporar en la facturación de los grandes usuarios. De este modo, el impacto se traslada como un cargo fijo o variable adicional dentro del cuadro tarifario correspondiente a industrias y grandes comercios.

Uno de los planteos que Puccini llevará a la Secretaría de Energía será que instruya a Cammesa para habilitar un mecanismo de diferimiento temporal de los saldos facturados durante los meses críticos -junio, julio y agosto-. La propuesta busca distribuir esos costos hacia los meses de primavera y verano, cuando los cargos previstos por la Resolución Nº 976/23 disminuyen significativamente, con el objetivo de suavizar el impacto sobre la estructura de costos de las empresas.

Zonas Frías

Por otra parte, Puccini adelantó que otro de los temas que volverá a plantear ante el Gobierno nacional y legisladores nacionales será la modificación del régimen de Zonas Frías. Según explicó, la iniciativa no solo afecta a los usuarios residenciales de la provincia, sino también a los sectores productivos.

Además, cuestionó un apartado del proyecto que prevé la condonación de deudas a las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur. “Consideramos que esa medida perjudica a los santafesinos, porque nuestra provincia mantiene las cuentas al día con Cammesa y, sin embargo, no recibe ningún beneficio. No es el camino condonar a quienes no cumplen y aumentarles los costos a quienes están al día”, sostuvo el ministro.