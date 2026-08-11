Reconocimiento del Concejo Municipal para el estudiante Lucas Montini

El Concejo Municipal de Sunchales destacó el desempeño del sunchalense, quien obtuvo la Medalla de Bronce en la 58ª Olimpíada Internacional de Química, en Uzbekistán, representando al país, la provincia y la ciudad.

El estudiante de ICES Nivel Secundario concurrió al Recinto de Sesiones, acompañado por familiares y representantes de su escuela, para recibir la Declaración de Interés Educativo aprobada por el Cuerpo Legislativo en pleno, con el objetivo de reconocer su participación en el grupo que obtuvo el importante logro.

Lucas integró el equipo nacional luego de haber obtenido la Medalla de Oro en la Olimpíada de Química de Argentina y superar un exigente proceso de selección, convirtiéndose en uno de los cuatro estudiantes que representaron al país en el máximo certamen internacional de la disciplina.

La obtención de la Medalla de Bronce constituye un logro de extraordinario mérito académico, fruto del esfuerzo personal, la dedicación al estudio y la perseverancia.

Entre los fundamentos de la Declaración se destacó que “el reconocimiento trasciende el plano individual, ya que también prestigia a nuestra ciudad, a toda la comunidad educativa, demostrando el alto nivel de formación de nuestros jóvenes. También resulta oportuno destacar el acompañamiento de su familia, de sus profesores, de la institución educativa, quienes contribuyeron a la formación y a la preparación para alcanzar este importante resultado”.

Esta aprobación se suma a la ya realizada cuando Lucas obtuvo la Medalla de Oro en la Olimpíada de Argentina, desarrollada en Villa Giardino. El nuevo logro representa la continuidad de una trayectoria que merece ser destacada.