El Juez Fiz confirmó la prórroga de la prisión preventiva para el presunto asesino de Mario Ricarte en Ataliva

Este lunes, en los Tribunales de Rafaela, se llevó a cabo una audiencia de apelación para revisar la resolución dictada en junio pasado por el juez Gustavo Bumaguin, en el marco de la causa que investiga el homicidio de Mario Ricarte, ocurrido en la localidad de Ataliva en mayo del 2024.

En aquella oportunidad, el magistrado de primera instancia había dispuesto la prórroga de la prisión preventiva por el plazo de un año para el imputado, Axel Churquina La defensa técnica recurrió esa extensión solicitando la revisión de la medida cautelar ante la Alzada

Tras escuchar las exposiciones, el Juez de la Cámara de Apelaciones confirmó la resolución que mantiene al acusado privado de su libertad. No obstante, modificó el tiempo de extensión establecido de manera previa, fijando la continuidad de la medida en *8 meses* en lugar de los 12 meses dictaminados originalmente.

Las claves de la causa

Cabe recordar que Churquina se encuentra con prisión preventiva desde principios de julio del 2024, cuando el Juez de I.P.P Gustavo Bumaguin hizo lugar al requerimiento del fiscal Martín Castellano, que le imputó el delito de homicidio doloso simple.

Para el titular de la Sección Especial de Homicidios del MPA, Churquina le dio muerte a Ricarte entre la tarde del 27 de mayo de 2024 y la madrugada del día siguiente, por motivos que todavía no están claros. Para lograr su cometido, Churquina le propinó un corte en el cuello a su víctima, con un cuchillo y justo cuando ésta estaba recostada en la cama. La herida le generó un shock hipovolémico (el corazón se vuelve incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo debido a una hemorragia) lo que desencadenó su muerte.

“Eso es una puñalada. No toques más nada”

Esa fatídica siesta de mayo, cuando los familiares de Ricarte lo hallaron, estaba acostado en la cama y tapado con varias frazadas; estaba completamente vestido: zapatillas, pantalón, un chaleco y hasta tenía la gorra con la que fue visto días antes. Se estima que la muerte se produjo el 27. Pero el cuerpo fue descubierto el 29, cuando una de las hermanas fue a verlo temiendo que se haya descompuesto (Ricarte padecía un cuadro de epilepsia).

Al entrar en la habitación, llamó a su hermano, pero no respondía. Lo tocó y su cuerpo estaba frío y rígido. La mujer llamó al SAMCO del pueblo y a los minutos llegó una médica con una ambulancia. Alrededor del cuello Ricarte llevaba una bufanda que un amigo le regaló. Cuando se la quitaron, la profesional enseguida reconoció la herida mortal. “Eso es una puñalada. No toques más nada” le dijo a la mujer y de inmediato dieron aviso a la policía, que a su vez reportó el hallazgo a la Fiscalía

Los peritos a los que el Fiscal Castellano les encargó la tarea de indagar qué pasó fueron muy prolijos en su labor y detallaron cada paso que dieron: al ingresar a la casa, había una pava tirada en el suelo, platos sucios y un catre en la cocina con sábanas usadas. También media caja de vino y cuatro colillas de cigarrillos (la víctima no fumaba, pero si era alcohólico), lo que dio la pauta que Ricarte no estuvo solo esos días. En la habitación, aparte del cuerpo, había ropas tiradas y un cuchillo sin cabo en el suelo (que se probó no tenia relación o por lo menos no fue el usado para darle muerte). En ningún otro lado de la casa había rastros de sangre: la agresión fue cuando la víctima estaba recostada en la cama.

La suposición de que otra persona estaba con Ricarte se confirmó a partir de una cámara de seguridad instalada a metros de su casa. Ese aparato registró el momento en el que Churquina llega a la casa (el día 27), entabla una conversación breve con Ricarte y luego ingresa al lugar. Filmaciones posteriores registran al imputado y la víctima salir y luego regresar sobre las 15:30 (ese es la última vez que se lo ve salir de la casa a Ricarte). En ningún momento de las más de 100 horas de video que se analizaron se vio a otra persona que no sea Churquina en la casa.

La noche del 27, el imputado dejo la casa rumbo al campo de un familiar, con dos bolsos a cuestas. Pero su “fama” lo precedía: La mujer de este tío ya conocía el vínculo de Churquina con el mundo del delito, por lo que le pidió que se retirara. Esas mismas cámaras lo captaron a las 10 de la noche ingresando nuevamente a la casa de Ricarte, pero sin los bolsos. Los había descartado en una chanchería a las afueras del pueblo. En su interior, se encontraron bebidas alcohólicas, una caja de cigarrillos de la misma marca que las colillas halladas en lo de Ricarte y, fundamentalmente, un cuchillo que, según las pericias, tenía rastros de lo que se supone es sangre

¿Mató a Ricarte intentó huir, pero volvió al lugar del hecho? Es una posibilidad a partir de lo relatado por el Fiscal. Es que Ricarte fue visto por última vez sobre las 15:30 del 27. A las 20 horas aproximadamente, Churquina se retira con los bolsos que luego descartó (dentro de los cuales estaba la presunta arma homicida). Sin haber podido encontrar cobijo en el campo de su tío, regresó a la escena del crimen, de donde se retiró definitivamente a las 4 de la madrugada del 28.

¿Por qué Churquina fue a la vivienda de Ricarte en un primer momento? No se sabe, pero el Fiscal y los familiares describieron a la víctima como una persona generosa: “Recibía a quienes necesitaban una cama en el pueblo” dijo Castellano en su argumentación contra Churquina, a quien por ese entonces la fiscalía de San Cristóbal lo estaba buscando por hechos de robo cometidos en Moises Ville.

FUENTE: Rafaela Noticias