Natalia Carinelli juró como jueza subrogante de un juzgado Civil y Comercial de Rafaela

Tras prestar juramento, la Dra. Natalia Carinelli firma el acta correspondiente ante la mirada de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

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Para Rafaela, la principal novedad fue la jura de Natalia Carinelli, quien se desempeñaba como secretaria del Juzgado Civil y Comercial de la 4ª Nominación de los Tribunales de esta ciudad, asumió como jueza subrogante de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 2ª Nominación de la Circunscripción Judicial Nº 5, con asiento en Rafaela.

El presidente de la Corte Suprema, Dr. Rafael Gutiérrez, le toma juramento a la Dra. Natalia Carinelli. (FOTO PRENSA PODER JUDICIAL SFE)

El acto fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, junto a los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y la ministra Margarita Zabalza.

Además de Carinelli, prestaron juramento Javier Francisco Aga, como juez de Primera Instancia Unipersonal de Responsabilidad Extracontractual del Juzgado Nº 4 de Santa Fe; Cristian Antonio Oblan, como juez de Primera Instancia Unipersonal de Familia del Juzgado Nº 2 de Santa Fe; Natalia Silvana Belavi, como jueza de Primera Instancia Unipersonal de Familia del Juzgado Nº 3 de Santa Fe; Mariano Darío Roldán, como juez subrogante de Primera Instancia Unipersonal de Familia del Juzgado Nº 5 de Santa Fe; María Josefina Olcese, como jueza subrogante de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 2ª Nominación de Esperanza; y Luis Tomás Echevarría Block, como juez de Primera Instancia Unipersonal de Familia de la Circunscripción Judicial Nº 4, con asiento en Reconquista.

El acto se realizó este martes 28 de julio, a las 10:30, en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia, sito en San Jerónimo 1551, 1.º piso, de la ciudad de Santa Fe. (FOTO PODER JUDICIAL SFE)

De la ceremonia participaron, entre otras autoridades, el senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; el secretario de Justicia de Santa Fe, Santiago Mascheroni; la ex defensora pública y convencional constituyente Jaquelina Balangione; autoridades de los ministerios públicos, magistrados y funcionarios judiciales, representantes del Colegio de la Magistratura, del Colegio de la Abogacía de Santa Fe y del Sindicato de Trabajadores Judiciales.