Cómo es la Ruta del Motorhome en Córdoba: Los 10 mejores destinos para recorrer sobre ruedas

Viajar en motorhome dejó de ser una alternativa de nicho para convertirse en una opción cada vez más elegida por los turistas argentinos. Con ese crecimiento como punto de partida, se presentó la Ruta del Motorhome en Córdoba, el primer circuito oficial del país diseñado para quienes recorren las rutas en casas rodantes y vehículos recreativos.

El proyecto fue desarrollado por la Agencia Córdoba Turismo junto con municipios y prestadores privados. Su objetivo es ofrecer espacios seguros y gratuitos para los viajeros, al tiempo que impulsa la actividad turística y comercial en las localidades que integran el recorrido.