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Cómo es la Ruta del Motorhome en Córdoba: Los 10 mejores destinos para recorrer sobre ruedas

Córdoba lanzó el primer circuito del país diseñado exclusivamente para viajes en casas rodantes, con puntos de asistencia sin costo para agua y descargas. Una propuesta integral que combina naturaleza, historia y gastronomía con la máxima libertad de itinerario.
SociedadHace 5 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

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Viajar en motorhome dejó de ser una alternativa de nicho para convertirse en una opción cada vez más elegida por los turistas argentinos. Con ese crecimiento como punto de partida, se presentó la Ruta del Motorhome en Córdoba, el primer circuito oficial del país diseñado para quienes recorren las rutas en casas rodantes y vehículos recreativos.

El proyecto fue desarrollado por la Agencia Córdoba Turismo junto con municipios y prestadores privados. Su objetivo es ofrecer espacios seguros y gratuitos para los viajeros, al tiempo que impulsa la actividad turística y comercial en las localidades que integran el recorrido.

En esta primera etapa, la ruta reúne diez paradas estratégicas distribuidas en distintos puntos de la provincia de Córdoba, con servicios pensados para facilitar el viaje y promover un turismo itinerante y sustentable.

Cómo funcionan los puntos de parada para casas rodantes

El eje de la Ruta del Motorhome son sus estaciones de servicio para casas rodantes. Se trata de espacios especialmente acondicionados para que los viajeros puedan realizar, de manera gratuita, las tareas básicas de mantenimiento de sus vehículos durante el recorrido.

La red de paradas gratuitas evita que los efluentes de los vehículos terminen en los ríos y arroyos de las sierras.

La red de paradas gratuitas evita que los efluentes de los vehículos terminen en los ríos y arroyos de las sierras.

Cada punto cuenta con áreas señalizadas para facilitar las maniobras y ofrece los servicios esenciales para continuar el viaje:

  • Carga de agua potable.
  • Recarga de los tanques del vehículo.
  • Descarga de aguas grises, provenientes de la cocina y la ducha.
  • Vaciado de los depósitos de aguas negras de los sanitarios químicos.

Los 10 destinos que integran la primera etapa

Además de brindar servicios para los motorhomes, cada parada invita a descubrir algunos de los paisajes y atractivos más representativos de Córdoba.

  • Almafuerte (Complejo Piedras Moras): su lago de aguas cristalinas es ideal para practicar kayak, pesca, buceo o simplemente disfrutar de la playa.
  • Amboy (Plaza Vélez Sarsfield): un tranquilo pueblo serrano con construcciones históricas, senderos y propuestas de gastronomía regional.
  • Salsacate (Camping Municipal): rodeado de cerros y arroyos, es un destino elegido por quienes disfrutan del senderismo y la observación de aves.
  • Miramar de Ansenuza (frente a Plaza Marchiquitos): es la puerta de entrada a la laguna Mar Chiquita, uno de los humedales salinos más importantes del mundo y reconocido por sus atardeceres.
  • Villa Tulumba (Balneario Municipal): conserva un valioso patrimonio histórico, con calles antiguas y el río Suncho como escenario para pasar el día.
  • Serrezuela (Polideportivo Municipal): desde aquí es posible visitar las termas de El Quicho y conocer la gastronomía típica del norte cordobés.
  • Achiras (Oficina de Turismo): rodeada de sierras y arroyos, la localidad también se destaca por su oferta gastronómica, especialmente las carnes asadas.
  • Los Reartes (Camping Las Acacias): uno de los pueblos más antiguos del Valle de Calamuchita, con calles empedradas, río de aguas transparentes y actividades como pesca y kayak.
  • Río Cuarto (Camping Municipal Villa del Sol): la única parada urbana del circuito, ideal para recorrer el Parque Sarmiento, el Lago Villa Dalcar y otros atractivos de la ciudad.
  • La Granja (Camping La Toma): un entorno natural con abundante vegetación, piletas naturales y toboganes de piedra que lo convierten en una de las opciones más atractivas para disfrutar al aire libre.
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