Tacural: Abren el Registro de oposición para pavimentar la Ruta 80S

Adrián Sola, Sergio Cardozo y Damián Chiappero durante el encuentro.

Foto: Comuna de Tacural

La Comuna de Tacural puso de relieve que este lunes 10, el subadministrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Sergio Cardozo estuvo reunido con los presidentes comunales de Tacural, Adrián Sola y de Colonia Tacurales, Damián Chiappero.

En la oportunidad se entregó el libro de REGISTRO DE OPOSICIÓN del Proyecto de Obra “Pavimentación Ruta Provincial 80S, tramo Tacural-Colonia Tacurales“ bajo el régimen de contribución por mejoras.

Estará disponible en la oficina administrativa de la Comuna de Tacural, de lunes a viernes de 7:30 a 13:00 durante 30 días hábiles.

Este es un paso muy importante para las expectativas que tienen ambos mandatarios comunales, más aún cuando la provincia va a realizar una inversión equivalente al 80 % del presupuesto, resaltaron Sola y Chiappero.

“Hoy Colonia Tacurales no cuenta con una salida acorde a todo lo que económicamente aporta y esta obra a su vez nos facilitará una comunicación directa con Tacural y con ruta Nacional 34. Nosotros los días de lluvias quedamos practicante aislados sin poder contemplar todo lo referido a salud, educación y otras tantas cosas” consideró Damián Chiappero.

Por su parte, Adrián Sola manifestó “hoy Tacural mantiene un crecimiento y desarrollo constante. La construcción de esta importante arteria provincial potenciará todo lo que venimos desarrollando junto a instituciones y empresas que apuestan y aportan a una amplia zona”.