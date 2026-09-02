Libertad con medidas alternativas para una pareja sunchalense imputada por un violento episodio

En horas del mediodía de este miércoles, en los Tribunales de Rafaela, se desarrolló una audiencia imputativa que tuvo como protagonistas a Orlando C., de 27 años, y Rocío C., de 31, ambos residentes en Sunchales, en el marco de una investigación iniciada a partir de un grave episodio ocurrido durante la noche del 29 de agosto.

La audiencia estuvo presidida por la jueza Dra. Laura Lencina y contó con la intervención del fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Juan Manuel Puig, y de los defensores Juan Bautista Degiovanni y Marcelino Javier Plaza.

Según la acusación presentada por el fiscal Puig, los dos imputados habrían efectuado un aporte no esencial al accionar de un tercer involucrado, Diego C., quien habría sido señalado como el presunto autor material del disparo contra una mujer, con el objetivo de intimidarla.

La reconstrucción de la Fiscalía

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el 29 de agosto de 2026, aproximadamente a las 23, D.C., R.C. y O.C. habrían abordado un remis de la empresa Armonía en distintos puntos de Sunchales, para luego solicitar al conductor que los trasladara hasta un domicilio de calle Río Negro al 1300, donde reside la víctima, identificada como P.B.M.

Una vez arribados al lugar, O.C. habría descendido del vehículo y mantenido una conversación con la mujer en la vereda. Posteriormente, la víctima se habría acercado al automóvil con la intención de dialogar con los restantes ocupantes.

En esas circunstancias, siempre según el relato efectuado por el representante del MPA, D.C. le habría manifestado: “Acá mando yo y se hace lo que yo digo”, para luego extraer un arma de fuego corta, de color negro y calibre .32 largo, y efectuar un disparo en dirección a la mujer, que no llegó a impactarla.

La Fiscalía sostiene que la acción habría tenido como finalidad amedrentar a la víctima e impedir el libre ejercicio de sus acciones, en un contexto en el que previamente se habría negado a vender material estupefaciente a órdenes del presunto autor del disparo.

Luego del episodio, D.C. habría ordenado al remisero retirarse del lugar. O.C. habría subido rápidamente al vehículo y los tres se habrían dado a la fuga.

La imputación

En función de esta reconstrucción, el fiscal Puig atribuyó a O.C. y R.C. el delito de “Amenazas Coactivas Calificadas por el uso de arma de fuego, en Concurso Ideal con Abuso de Arma de fuego, en carácter de Partícipes Secundarios”.

La acusación sostiene que ambos no habrían efectuado directamente el disparo, pero que su participación habría constituido un aporte no esencial al plan criminal que habría llevado adelante el tercer involucrado.

La investigación cuenta, entre otros elementos, con declaraciones, registros de cámaras, informes de investigación y material relacionado con comunicaciones y mensajes. También se realizaron distintos procedimientos en Sunchales y se incorporó material audiovisual que será analizado durante el avance de la causa.

Libertad bajo medidas alternativas

Tras las presentaciones de rigor, la defensa manifestó haber mantenido conversaciones con sus representados y no formularon objeciones respecto del control de detención. También señalaron que los imputados no prestarían declaración y prestaron conformidad para que la audiencia de medidas cautelares se desarrollara a continuación.

En ese marco, las partes arribaron a un acuerdo para que O.C. y R.C. recuperaran la libertad bajo el cumplimiento de medidas alternativas a la prisión preventiva.

La jueza Lencina finalmente homologó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa, por lo que ambos imputados continuarán el proceso en libertad y sujetos a las condiciones establecidas judicialmente.

La causa continuará ahora con el desarrollo de la investigación, mientras el Ministerio Público de la Acusación avanza en el análisis de los elementos incorporados al expediente.