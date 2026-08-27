La Justicia civil cuantificó en más de $6.000 millones el pasivo de la quiebra del Grupo Spaggiari

La causa por la debacle financiera del Grupo Spaggiari sumó un hito clave en los tribunales civiles: la cuantificación formal del pasivo verificado en el proceso de quiebra alcanzó los $6.048.154.268,02. La cifra marca el piso contable del colapso de la firma y establece la masa total de acreencias que buscarán ejecutarse en el expediente mercantil.

El guarismo judicial responde al proceso de verificación de créditos sobre la masa de acreedores que reclamaron sus acreencias, sobre las cuales se aplicó el criterio de pesificación a valores de agosto de 2024 junto con el cómputo de intereses correspondientes, tal lo adelantado en exclusiva por Rafaela Noticias.

Este número del fuero civil contrasta con las estimaciones iniciales de la investigación penal]. Mientras que en el expediente penal tramitado por estafas y asociación ilícita la Fiscalía atribuyó un perjuicio económico estimado en torno a los $235 millones, USD 9 millones y 11 mil euros], el fuero civil consolidó la foto financiera global pesificada, reflejando el impacto total de las operaciones de la banca de hecho clandestina que funcionaba en la ciudad].

La causa penal, que involucra más de 500 hechos de estafa atribuídos a los hermanos Fernando y Matías Spaggiari con pedidos de pena de hasta 25 años de prisión, avanza en paralelo hacia la etapa de juicio oral]. En tanto, esta cuantificación de la Justicia civil fija la cifra definitiva sobre la cual se medirá la capacidad real de recupero de fondos para las víctimas de la maniobra.