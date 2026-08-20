Liberaron a otro de los detenidos por el ataque a la comisaría de Sunchales

La causa por los incidentes registrados en la madrugada del 28 de marzo frente a un edificio policial de Sunchales tuvo este jueves una nueva audiencia. La Justicia dispuso la libertad de Gonzalo Zalazar, bajo estrictas condiciones. De los seis imputados en el expediente, cuatro permanecen ahora en libertad con medidas restrictivas y otros dos continúan cumpliendo prisión preventiva.

La investigación por el violento episodio ocurrido a fines de marzo frente a una dependencia policial sumó este jueves una nueva definición judicial.

Durante una audiencia de revisión de prisión preventiva realizada en los Tribunales de Rafaela, el juez Nicolás Stegmayer resolvió otorgar la libertad a Gonzalo Zalazar, uno de los seis imputados en la causa por daño calificado y atentado agravado contra la autoridad.

La resolución modifica nuevamente el escenario procesal del expediente. De las seis personas originalmente imputadas, cuatro se encuentran actualmente en libertad bajo distintas condiciones, mientras que dos continúan bajo prisión preventiva.

Libertad, pero con varias restricciones

La decisión adoptada este jueves no implica una desvinculación de la causa. El imputado deberá fijar domicilio en Moisés Ville y permanecer bajo la guarda de una persona responsable.

Además, tendrá prohibido ingresar a la ciudad de Sunchales, no podrá mantener contacto ni acercarse a víctimas, testigos u otros imputados y deberá presentarse semanalmente ante la comisaría correspondiente.

También se estableció la prohibición de portar armas, la obligación de no cometer nuevos delitos y el inicio de un tratamiento por adicciones.

En la audiencia participaron el fiscal Juan Manuel Puig y los abogados defensores Juan Bautista Degiovanni y Marcelino Javier Plaza.

La causa por el ataque de marzo

El expediente investiga los graves incidentes ocurridos durante la madrugada del 28 de marzo de 2026, cuando un grupo de personas protagonizó un ataque con piedras y provocó destrozos en un edificio policial.

Por esos hechos fueron imputadas seis personas bajo las figuras de daño calificado y atentado agravado contra la autoridad en calidad de coautores.

Con las sucesivas revisiones de las medidas cautelares, la situación de los acusados fue modificándose. Tras la resolución conocida este jueves, cuatro atraviesan el proceso en libertad con restricciones y los dos restantes continúan privados de su libertad mientras avanza la investigación.