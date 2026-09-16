Caso Spaggiari: El juicio oral ya tiene fecha y se extenderá durante casi tres meses

La causa Spaggiari ingresó definitivamente en la cuenta regresiva hacia el juicio oral y público. El debate comenzará el próximo 8 de octubre y, de acuerdo con el cronograma establecido, se extenderá hasta el 28 de diciembre de 2026.

Una causa con diez acusados

El proceso tiene como acusados a Matías Germán Spaggiari, Fernando Luis Spaggiari, Myriam Marcela Bravo, Cristian Ezequiel Clemenz, Mirta Ofelia Condotto, Germán Darío Garetto, Carolina Rocío Schaberger, Gabriel Lorenzo Ulman, Cristian Marcelo Franzetti y Carlos Andrés Ciancia.

La acusación del Ministerio Público de la Acusación, encabezada por el fiscal Guillermo Loyola, atribuye a los imputados presuntos delitos de asociación ilícita y múltiples hechos de estafa, con distintos grados de participación según cada caso.

Será durante el juicio donde deberán producirse y confrontarse las pruebas y donde finalmente se discutirá la responsabilidad penal de cada uno de los acusados.

El camino hasta llegar al debate

En mayo, el juez Gustavo Javier Bumaguin había admitido las acusaciones de la Fiscalía y de las querellas particulares, rechazando además diferentes planteos de nulidad, sobreseimiento, extemporaneidad y exclusión de pruebas formulados por las defensas.

Esa decisión fue apelada, pero el juez de segunda instancia Sergio Enrique Alvira resolvió en julio confirmar lo actuado y mantener habilitado el camino hacia el juicio oral.

Entre otros puntos, las defensas habían cuestionado los plazos de presentación de la acusación, la individualización de determinadas conductas y la calificación jurídica elegida por la Fiscalía.

La Cámara consideró que esas discusiones debían ser analizadas durante el debate y no resolverse anticipadamente en la audiencia preliminar.

Del 8 de octubre al 28 de diciembre

La fijación de las fechas marca ahora un nuevo punto de inflexión en una causa de gran volumen, por la cantidad de imputados, víctimas, querellantes y prueba documental incorporada.

El 8 de octubre comenzará formalmente el juicio oral y público y, si se cumple el cronograma previsto, la última jornada será el 28 de diciembre.

Después de meses de planteos, apelaciones y discusiones procesales, el expediente entrará así en su instancia decisiva: el debate en el que acusación, querellas y defensas expondrán sus posiciones ante el tribunal.